Defensa de policías solicita duplicidad de termino constitucional

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos, señaló que será hasta esta semana cuando se conozcan avances concretos en el proceso contra dos policías adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital y un cadete de la misma corporación, detenidos por su presunta participación en un robo.

Explicó que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo para determinar la situación jurídica de los tres elementos concluirá entre este miércoles o jueves. Hasta entonces, dijo, se podrá conocer con precisión el rumbo que tomará el proceso judicial.

Galindo afirmó que espera que la investigación se desarrolle con imparcialidad, tal como lo habían solicitado tanto él como el titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. Sin embargo, subrayó que la decisión final corresponde a los jueces, quienes deberán valorar los elementos presentados durante el proceso.

El edil sostuvo que mantiene su confianza en los elementos de la corporación y planteó que, si se acredita que los policías y el cadete no participaron en el delito, podrán reincorporarse a sus actividades ordinarias. En caso contrario, señaló, deberán asumir las consecuencias por el error cometido.

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Respecto a la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes resulten responsables o en caso de que los agentes sean exonerados, Galindo indicó que se trata de un asunto particular que corresponderá determinar a las personas que se consideren afectadas. "La última palabra la tienen los jueces", reiteró.