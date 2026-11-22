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El colectivo Pedaleando SLP señaló las deficiencias en los registros de siniestros viales de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, luego de solicitar información a los tres municipios de la zona metropolitana sobre los casos ocurridos durante 2025. A diferencia de la capital potosina, donde se entregó un registro individualizado con coordenadas, los otros municipios proporcionaron información incompleta que impide identificar dónde ocurren los hechos.

Deficiencias en registros de siniestros viales en Soledad y Villa de Pozos

Según el análisis del colectivo, la alcaldía de Soledad entregó tablas mensuales con un registro de 22 personas fallecidas y 103 lesionadas, pero sin la ubicación geográfica de los incidentes. Además, las cifras presentan inconsistencias: dependiendo de cómo se sumen los datos, el total de siniestros oscila entre mil 64 y mil 189. Incluso las cifras correspondientes a enero suman 109 casos, mientras que el total reportado para ese mes es de 218.

En el caso de Villa de Pozos, los datos entregados solo abarcan de julio a diciembre de 2025, con 221 siniestros viales y siete personas lesionadas. El municipio tampoco proporcionó ubicaciones de los hechos ni información sobre personas fallecidas.

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Registro detallado de siniestros en San Luis Potosí

El municipio de San Luis Potosí sí entregó un registro por siniestro con coordenadas, lo que permitió elaborar un mapa interactivo con dos mil 404 casos, 303 personas lesionadas y 19 fallecidas en el lugar de los hechos durante 2025. De estas muertes, 13 ocurrieron en incidentes donde estuvieron involucrados motociclistas, ciclistas o peatones.

El colectivo advirtió que la falta de información georreferenciada en Soledad y Villa de Pozos impide conocer los puntos de mayor riesgo y establecer prioridades para mejorar la seguridad vial.

Sin cumplir

El gobierno estatal debía integrar desde mayo de 2023 una base pública y geolocalizada con información de los municipios, pero solo la capital entregó datos.