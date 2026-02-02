Déficit de vivienda rebasa 25 mil casas en SLP

La demanda de vivienda en San Luis Potosí ya superó las 25 mil casas, una cifra que, de no atenderse con un ritmo de construcción mayor, podría incrementar el rezago habitacional en los próximos años, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la entidad.

Su presidente, Francisco Torres Ocejo, señaló que el estado debería alcanzar al menos la edificación de 10 mil viviendas por año, combinando tanto la vivienda social como desarrollos de mayor valor, ya que limitar la oferta únicamente a este segmento no resolvería el problema de fondo.

Parte de esta meta podría apoyarse en el programa federal Vivienda del Bienestar, que proyecta la construcción de 34 mil casas en cinco años. De ese total, alrededor de seis mil viviendas podrían levantarse tan solo en el presente año, con un costo aproximado de 600 mil pesos y dirigidas a población de menores ingresos.

El dirigente empresarial destacó que el sector vivienda tiene un impacto directo en la economía local, pues el 98 por ciento de los materiales e insumos utilizados en la construcción provienen de proveedores regionales, lo que genera una derrama económica significativa en el estado.

Además, indicó que el crecimiento industrial en San Luis Potosí ha incrementado la llegada de trabajadores de otras entidades, lo que presiona aún más la necesidad de vivienda, particularmente en zonas cercanas a los centros de trabajo.