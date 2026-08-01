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Podrán votar más de 4 mil personas en penales

Se estima este número de hombres y mujeres privadas de su libertad, pero no tienen sentencia

Por Rubén Pacheco

Agosto 01, 2026 01:58 p.m.
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Podrán votar más de 4 mil personas en penales
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      A reserva de actualizar la información, en las elecciones del 2027 podrían votar alrededor de 4 mil 377 personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia o procesados en penales del estado de San Luis Potosí.

      De acuerdo con el reporte del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del área de Prevención y Readaptación Social de la Segob, hasta mayo pasado se contabilizaron 5 mil 329 PPL, de ellos el 82 por ciento estaban en estatus de procesados o sentencia, es decir, 4 mil 377 internos, 4 mil 235 del fuero común y 142 del fuero federal.

      Este viernes por la tarde, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaron un convenio de colaboración, a fin de brindarles el derecho a votar a las personas arrestadas en los cárceles estatales.

      Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, informó que derivado del acuerdo obtenido con el organismo electoral, se credencializará a los internos que todavía no cuentan con su identificación de elector.

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      Explicó que las y los beneficiados corresponden exclusivamente a la población procesada, de cuyo universo también se descartará a quienes son originarios de otros países.

      "Lo importante de este convenio es que respeta los derechos humanos, los derechos políticos y promueve la reinserción. Nos da seguridad, orden y principalmente promueve la democracia", comentó.

      Luego de la explicación brindada por el funcionario estatal y al cotejar los datos penitenciarios del gobierno federal, posiblemente un estimado de 4 mil 377 PPL podrán acudir a las urnas y emitir su sufragio.

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