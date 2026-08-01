Mañana, cierres por Medio Maratón Cáritas en la capital

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con el objetivo de brindar condiciones de seguridad para participantes, espectadores y automovilistas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital implementará un operativo especial con motivo de la Cuarta Edición del "Medio Maratón Cáritas", que se llevará a cabo este domingo 02 de agosto con salida y meta en el andador peatonal de la Calzada de Guadalupe.

El dispositivo será coordinado por la Dirección de Policía Vial y Movilidad en conjunto con Guardia Municipal, corporaciones de seguridad y personal del Comité Organizador, contemplando acciones de vigilancia, control del tránsito, cierres de circulación y orientación a la ciudadanía sobre las rutas alternas.

La competencia reunirá a corredores en las distancias de 21, 10 y 4 kilómetros y la salida está programada a las 07:00 horas en la explanada peatonal de la Basílica de Guadalupe, por lo que se prevé que desde las 06:00 horas habrá restricciones de estacionamiento, así como cierres vehiculares principalmente en la zona de la Calzada.

La ruta de los 21 kilómetros, incluyendo categoría en silla de ruedas, partirá por el andador de la Calzada de Guadalupe con dirección al norte para continuar por Sevilla y Olmedo, Lerdo de Tejada, Mariscal, Primero de Mayo, Miguel Barragán, Vallejo y avenida Universidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe mencionar que en esta zona, los carriles de extrema derecha serán confinados para los corredores, permitiendo que transporte público pueda seguir por la avenida Universidad para subir hacia el puente con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Posteriormente, la ruta cruzará avenida Constitución para incorporarse nuevamente a Universidad, realizar el retorno bajo el puente vehicular y continuar por el costado oriente de la Alameda Juan Sarabia hacia Manuel José Othón, Escobedo, Álvaro Obregón, Morelos y nuevamente Manuel José Othón, ingresando a Plaza de Armas y pasando frente a la Catedral.

El recorrido continuará por Los Bravo, Aldama, Álvaro Obregón, Independencia, Francisco I. Madero, avenida de la Reforma y Venustiano Carranza hasta la glorieta Bocanegra, para seguir por Manuel Nava, Río Papaloapan, Río Kennedy, Guadalcázar, Montes Verdes y Sierra Leona hasta la glorieta con el mismo nombre.

Los corredores se incorporarán posteriormente a Cordillera de los Alpes, Cordillera de los Himalaya, donde realizarán el retorno frente a la Iglesia de la Sagrada Familia, para regresar por Cordillera Himalaya, Cordillera de los Alpes y la glorieta Sierra Leona.

La parte final del trayecto contempla la circulación por la lateral sur de Salvador Nava Martínez, Manuel J. Clouthier, Fray Diego de la Magdalena, Scop, 18 de marzo, Himno Nacional, Benigno Arriaga y Juventino Rosas, avenida Mariano Jiménez, Himno Nacional y finalmente las calles de 5 de mayo, Miguel Barragán y ascenderán a la zona peatonal de Calzada de Guadalupe a la altura de Sevilla y Olmedo, para concluir en la explanada de la Basílica de Guadalupe.

Para este operativo se contará con un estado de fuerza integrado por 174 policías viales, 12 radiopatrullas y 13 motopatrullas, además del apoyo de 50 agentes de la Dirección de Guardia Municipal, cuyo despliegue iniciará a partir de las 05:00 horas, con el objetivo de restringir el estacionamiento en la ruta, instalar dispositivos de control vial y coordinar los cierres temporales conforme avance la competencia.

En los cruces de mayor afluencia vehicular se habilitarán carriles confinados para proteger el paso de los corredores, permitiendo la circulación controlada del resto del tránsito. Asimismo, oficiales de Policía Vial permanecerán distribuidos a lo largo del recorrido para agilizar la movilidad, orientar a la ciudadanía y atender cualquier eventualidad.

La SSPC de la capital exhortó a la población a anticipar sus traslados, respetar las indicaciones del personal operativo y utilizar vías alternas durante el desarrollo del evento. Conforme los últimos participantes recorran las diversas vialidades se reabrirán gradualmente cada una de ellas, recordando que en el caso de la avenida Venustiano Carranza, permanecerá el cierre para llevar a cabo la Recreovía Dominical.