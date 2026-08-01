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Hombre ultima a su madre e incendia vivienda en Valles

La GCE detuvo al presunto agresor; vecinos reportaron incidentes previos relacionados con su salud mental

Por Huasteca Hoy

Agosto 01, 2026 11:42 a.m.
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Hombre ultima a su madre e incendia vivienda en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre que presuntamente tiene problemas de salud mental golpeó a su madre hasta privarla de la vida y posteriormente prendió fuego a la vivienda. Policías de la Guardia Civil Estatal (GCE) lo detuvieron.

      Vecinos de la calle Libertad, en la colonia Hidalgo, comentaron que desde la tarde del viernes reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que un hombre identificado como Adán hacía un escándalo en su casa y se escuchaba que rompía objetos.

      El inmueble se ubica entre las calles Berlín y Prolongación Londres, en la parte trasera del Panteón Municipal. Los vecinos señalaron que, pese a los llamados, ninguna autoridad acudió.

      Además, aseguraron que no era la primera vez que Adán causaba desmanes, pues sabían que padecía una enfermedad mental e incluso estaba bajo tratamiento médico; sin embargo, en ocasiones sufría crisis.

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      La mañana de este sábado los gritos fueron más intensos, esta vez de una mujer que pedía auxilio. Era la hermana de Adán, quien decía que él había prendido fuego a la casa y que su mamá estaba dentro.

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      Las detenciones se realizaron en Villa de Reyes, la capital potosina y Ciudad Valles; también fue asegurada una motocicleta.

      Nuevamente se reportó la emergencia al 9-1-1 y, minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, socorristas y policías. Al ingresar a la vivienda encontraron en el suelo a Anastacia "N", madre del presunto agresor.

      La hija de la víctima, hermana del presunto responsable, fue rescatada con vida. Presentaba lesiones que, aparentemente, no ponían en riesgo su vida, además de una fuerte crisis emocional.

      Policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Adán, quien se encontraba en un cuarto separado de la vivienda, donde también había provocado un incendio. En ese mismo lugar fueron encontrados tres perros sin vida, a los que presuntamente también les quitó la vida.

      El sujeto fue trasladado a la comandancia regional y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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