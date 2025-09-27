Defraudan con predios irregulares de Av. San Pedro

Vecinos de la colonia Alpes de San Pedro, ubicada en el antiguo camino a Cerro de San Pedro, denunciaron haber sido víctimas de la venta irregular de terrenos mediante contratos de compraventa que no cuentan con validez notarial, lo que les ha impedido obtener sus escrituras y acceder a servicios básicos.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de Vivienda, Daiana Anahí Rosas, informó que se han recibido quejas constantes por parte de los colonos, quienes aseguran que se les han cobrado montos adicionales de hasta 8 mil pesos por documentos que supuestamente estaban avalados ante notario. Sin embargo, al revisarlos se confirmó que los contratos no fueron protocolizados, por lo que carecen de certeza jurídica.

"Muchos ciudadanos creen que firmaron ante una notaría, pero en realidad esos contratos no tienen validez pública. El propietario vende de buena fe, pero se les hace creer que es un proceso legal cuando no lo es".

La funcionaria explicó que los costos reales de escrituración en el instituto rondan los 9 mil pesos y se utilizan únicamente para cubrir los trámites administrativos.

Tras lo anterior, indicó que sostuvo una reunión con habitantes de esa colonia, a la que acudieron alrededor de 40 familias a recibir orientación legal, sin embargo, la cifra representa apenas entre el 5 y 10% de los habitantes de la zona, ya que se estima que existen cerca de 500 lotes en el fraccionamiento.