Delito afecta a 45.3% de empresarios

Al cierre de 2025, cuatro de cada diez socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí fueron blanco de la delincuencia y de la corrupción, reveló el organismo empresarial. En cuanto a problemas con tramitología, el estado fue el segundo con mayores quejas.

La cámara patronal reveló lo anterior al dar a conocer los indicadores del año pasado correspondientes a Data Coparmex, su herramienta de medición sobre la situación del país y de los efectos de esta en la actividad de sus socios a nivel nacional.

En el documento, señala que durante el año pasado, el 37.7 por ciento de sus socios en San Luis Potosí respondió afirmativamente al cuestionamiento si en el ejercicio recién terminado habían experimentado algún acto de corrupción. A nivel nacional, el indicador fue de 40.2 por ciento.

Además de la corrupción, otra tendencia alta de afectación a los empresarios potosinos afiliados a la Coparmex fue el de la delincuencia. De hecho, es la de mayor porcentaje. El 45.3 por ciento de los encuestados confesó algún tipo de impacto, lo que ubicó a la entidad ligeramente por debajo de la medición nacional, que fue de 46.8 por ciento.

En materia de problemas con la realización de tramites gubernamentales, en San Luis, el 70.6 por ciento de los socios enfrentó esa situación. Se trata del segundo peor porcentaje, sólo detrás de Hidalgo, que alcanzó 73.3 por ciento de afectación.

En contraste, el estado tiene un cumplimiento mínimo en cuanto a la visión del cumplimiento del gobierno estatal, pues sólo el 28.3 por ciento consideró que en el último año, la autoridad estatal cumplió con el propósito para el cual fue electo.

Todos estos factores llevaron a que sólo el 42.6 por ciento de los socios de Coparmex en San Luis considere que hay condiciones para invertir en la entidad.