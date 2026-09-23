Al límite, capacidad de IMSS-Bienestar
Desde septiembre de 2025, San Luis Potosí cuenta con 99% de medicamentos oncológicos y colabora con AMANC.
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La demanda de atención médica en los hospitales de San Luis Potosí ha registrado un incremento que mantiene prácticamente al límite la capacidad de atención para personas no derechohabientes, señaló Daniel Acosta Díaz de León, coordinador estatal del IMSS-Bienestar.
Aumento en la demanda y capacidad hospitalaria
Explicó que el aumento se ha acentuado a partir de la gratuidad de los servicios de salud, debido a que personas que anteriormente no acudían a recibir atención por falta de recursos ahora los utilizan.
Detalló que durante 2025 se otorgaron 1.5 millones de consultas externas de medicina general, además de 900 mil atenciones de especialidad y 29 mil cirugías.
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Avances en atención oncológica y colaboración institucional
En atención oncológica, Acosta Díaz de León destacó que desde septiembre de 2025 se logró contar con cerca del 99% de los medicamentos para tratamientos contra el cáncer.
Añadió el médico que colaboración con instituciones privadas, AMANC, para atender casos en los que se presenta alguna dificultad con medicamentos de niños con cáncer.
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