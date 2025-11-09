Denuncian “huachicoleo” en Laguna de San Vicente

Colonos de la calle Circuito Vasco de Quiroga, ubicada en la comunidad Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, denunciaron que uno de sus vecinos “ordeña” diésel a su tráiler, cuyo combustible es almacenado en la cochera del domicilio, lo cual representa un riesgo para los demás residentes.

La calle se ubica en Parque Logistik # 2, donde desde hace meses los habitantes temen que pueda suscitarse una tragedia, pues a unos metros de la casa donde el conductor del camión resguarda el diésel, una vecina tiene un puesto de gorditas con un tanque de gas colocado en la calle.

Los inconformes ya le han manifestado al propietario del tractocamión que evite llevar a cabo ese tipo de actividades riesgosas, sin embargo, hace oídos sordos y sigue extrayendo el hidrocarburo y almacenándolo en su casa.

Dijeron que recientemente acudieron oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes tomaron algunos reportes de la irregularidad, sin embargo, no sucedió nada más porque el “ordeñamiento” continúa.

Refirieron que ya comunicaron a la dirección municipal de Protección Civil villarreyense y a su similar estatal no obstante, ninguna ha respondido.