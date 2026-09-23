Denuncian a Rosclim por abusos laborales

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Trabajadoras de una empresa de limpieza que presta servicios en hospitales de San Luis Potosí, denunciaron retrasos recurrentes en el pago de sus quincenas, situación que aseguraron se presenta de manera frecuente y afecta directamente al personal que depende de sus ingresos para cubrir sus necesidades.

Una de las trabajadoras, quien solicitó mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias, señaló que la empresa para la que labora actualmente, identificada como Rosclim S.A. de C.V. Servicios de Limpieza, debió realizar el depósito correspondiente durante el fin de semana; sin embargo, hasta el inicio de esta semana el pago no había sido recibido.

Explicó que normalmente el pago correspondiente a la quincena se realiza incluso con anticipación cuando la fecha cae en fin de semana, por lo que en esta ocasión esperaban recibir el depósito el sábado. No obstante, transcurrieron tres días hasta el martes sin que el dinero fuera entregado.

La trabajadora indicó que en la clínica donde actualmente labora hay alrededor de ocho empleadas de limpieza afectadas, aunque aseguró que el retraso se presenta también entre el personal que presta sus servicios en otros hospitales.

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De acuerdo con su testimonio, esta no sería la primera ocasión en que enfrentan problemas con el pago de sus salarios. Relató que anteriormente, mientras laboraba en el Hospital del Niño y la Mujer, también se registraron casos en los que algunas trabajadoras llegaron a acumular dos o tres quincenas sin recibir su pago, por lo que dijo que algunas personas preferían renunciar.

Afirmó además que el personal carece de prestaciones laborales como seguro y vacaciones; sin embargo, muchas personas ingresan a trabajar debido a la necesidad económica, pero al no recibir oportunamente el pago correspondiente a la primera quincena, reiteró, terminan por abandonar el empleo, quedándose incluso sin recibir el dinero correspondiente a los días ya laborados.

La trabajadora también refirió que las empresas encargadas de estos servicios han cambiado de nombre en distintas ocasiones, aunque, según su percepción, continúan relacionadas con la misma operación.