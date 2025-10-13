logo pulso
Denuncian abusos de los franeleros

Cobran espacios, pese a que hay parquímetros en las calles del centro: usuarios

Por Leonel Mora

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian abusos de los franeleros

En el Centro Histórico de la capital potosina, usuarios de los espacios públicos de estacionamiento se quejaron de que la apertura de más restaurantes – bares en la zona ha atraído a franeleros que apartan cajones y cobran por ellos a pesar de que existe el sistema de parquímetros.

Una de las quejas más recientes se refiere a franeleros que operan en las calles de Melchor Ocampo y Manuel del Conde, donde funcionan sitios de esparcimiento de reciente apertura. Ahí, algunos “acomodadores” se manejan con actitudes de prepotencia e incluso con amenazas escritas en botes, como “paga, o te poncho”.

Quienes informaron de esta irregularidad, dijeron que los franeleros operan casi a cualquier hora del día, pero principalmente por la tarde – noche que es cuando se registra una mayor asistencia a los restaurantes y bares de la zona.

La mayoría de los sujetos aparta espacios donde existe la línea verde de parquímetros, para lo cual usan botes, tinas, trapos y otros objetos. 

Cabe señalar que estos abusos de los franeleros no son nuevos, sino más bien, recurrentes. Quienes denunciaron el caso, señalan que estas personas operan casi con impunidad completa debido a la ausencia de vigilancia permanente, pues los operativos por parte de la autoridad municipal son “bastante esporádicos”.

