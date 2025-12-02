logo pulso
Denuncian acoso, abuso y hostigamiento en el ITSLP

Los estudiantes bloquearon la lateral de la carretera a Rioverde

Por Flor Martínez

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian acoso, abuso y hostigamiento en el ITSLP

Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) bloqueó durante cerca de una hora el carril lateral de la carretera a Rioverde, frente al plantel educativo, para denunciar presuntos casos de acoso, abuso y hostigamiento dentro de la institución.

Las y los alumnos cerraron el carril que conduce hacia el sector oriente y colocaron pancartas con mensajes como "Exigimos justicia. No a la impunidad en el ITSLP" y "Queremos estudiar sin miedo", entre otras consignas.

De acuerdo con los manifestantes, uno de los casos que detonó la protesta ocurrió desde el año pasado, cuando una alumna denunció a un estudiante por conductas lascivas. Aseguran que la Dirección, encabezada por Diego Bárcenas, desestimó el reporte y afirmó que "no era relevante", pese a que la joven acudió también a otros departamentos del Tecnológico.

Tras esta y otras inconsistencias, piden la destitución del director, así como la de otras autoridades. Acusan a Fabia Perla Leyva Antonio de incompetente y de favoritismo solo hacia unos cuantos, además de exigir transparencia e imparcialidad.

Los estudiantes señalan que el pasado 10 de noviembre ya habían colocado lonas para manifestar su inconformidad con Bárcenas Torres, a quien acusan de presuntamente señalar a alumnos de portar armas dentro del plantel, con el fin de desviar la atención.

