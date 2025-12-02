Denuncian acoso, abuso y hostigamiento en el ITSLP
Los estudiantes bloquearon la lateral de la carretera a Rioverde
Un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) bloqueó durante cerca de una hora el carril lateral de la carretera a Rioverde, frente al plantel educativo, para denunciar presuntos casos de acoso, abuso y hostigamiento dentro de la institución.
Las y los alumnos cerraron el carril que conduce hacia el sector oriente y colocaron pancartas con mensajes como "Exigimos justicia. No a la impunidad en el ITSLP" y "Queremos estudiar sin miedo", entre otras consignas.
De acuerdo con los manifestantes, uno de los casos que detonó la protesta ocurrió desde el año pasado, cuando una alumna denunció a un estudiante por conductas lascivas. Aseguran que la Dirección, encabezada por Diego Bárcenas, desestimó el reporte y afirmó que "no era relevante", pese a que la joven acudió también a otros departamentos del Tecnológico.
Tras esta y otras inconsistencias, piden la destitución del director, así como la de otras autoridades. Acusan a Fabia Perla Leyva Antonio de incompetente y de favoritismo solo hacia unos cuantos, además de exigir transparencia e imparcialidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los estudiantes señalan que el pasado 10 de noviembre ya habían colocado lonas para manifestar su inconformidad con Bárcenas Torres, a quien acusan de presuntamente señalar a alumnos de portar armas dentro del plantel, con el fin de desviar la atención.
Docentes del ITSLP mantienen jornada de "brazos caídos"
Los alumnos señalaron que respetan las exigencias y solicitan un mecanismo para mantener un desarrollo académico mínimo
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas
Redacción
Zonas centro y altiplano resentirán los descensos más severos, con niebla en sierras y recomendaciones para prevenir riesgos
Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos
Rubén Pacheco
Sefin les propuso a alcaldías crear un fondo ahorro, pero 80% rechazó la idea