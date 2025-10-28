Se manifiestan con mantas en el ITSLP

Estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) protestaron en contra del descuido académico generado por los conflictos de docentes y trabajadores sindicalizados con los actuales directivos del plantel, José Diego Bárcenas Torres y Alejandro Ríos Olivos, a quienes acusaron de querer amedrentarlos con acusaciones falsas ante padres de familia.

La protesta se realizó de manera silenciosa con mantas vinílicas colgadas en la reja perimetral del Instituto, del lado de la avenida Circuito Oriente.

Una de las mantas decía: “¡No nos van a callar! El director quiere silenciarnos. Acusó a estudiantes de traer armas y asustó a nuestros padres para intimidarnos. ¡No te dejes engañar! Este no es un movimiento de maestros; es un movimiento de estudiantes cansados de sus pleitos y de que descuiden lo más importante: lo académico”.

El mensaje estaba firmado con el logotipo y nombre de un grupo estudiantil denominado “Voz Universitaria ITSLP”. Una segunda manta señalaba: “Nos enseñaron a callar, pero aprendimos a alzar la voz. Hoy exigimos transparencia, justicia y un Tecnológico digno. No más miedo. No más silencio. Somos alumnos, no guerrilleros”.

Ayer, a temprana hora, se anunció una manifestación estudiantil que se realizaría a las 9:00 de la mañana, sin embargo, el evento fue suspendido, al parecer, por advertencias de la Dirección del plantel en contra de quienes participaran en la protesta.