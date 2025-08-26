Denuncian antro clandestino en el Centro Histórico

Habitantes del Centro Histórico de San Luis Potosí denunciaron la presencia de un inmueble ubicado en la calle Julián de los Reyes, el cual opera como un supuesto centro de entretenimiento nocturno y como bar que afecta los vecinos con ruido excesivo, basura en la calle, comportamiento inapropiado y una actividad comercial irregular.

Mediante una denuncia dirigida ante las autoridades de Protección Civil y de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí así como de Protección Civil Estatal y de Gobernación, habitantes de la zona señalaron que desde hace tres años han tenido problemas ocasionados por los residentes y responsables del departamento ubicado en el número 318 de la calle Julián de los Reyes.

Señalaron que en este espacio opera un negocio denominado DeepArt cuyos encargados han provocado la aparición de desechos en la vía pública, así como personas asociadas a este lugar haciendo sus necesidades fisiológicas en negocios cercanos. De igual forma, denunciaron un ruido excesivo, el cual ha aumentado considerablemente especialmente en las noches.

Asimismo, explicaron que se ha registrado la presencia de cuatro elementos de seguridad visibles, así como la llegada de grandes cantidades de hielo y alcohol, pues determinaron que se ha registrado la venta de alcohol sin que se observe un control adecuado.

También denunciaron que el lugar cuenta con un sistema avanzado de seguridad, incluyendo radios de comunicaciones y cámaras de seguridad que permite monitorear el departamento y las calles aledañas, lo que calificaron como una intromisión en la privacidad de los vecinos.

Añadieron que han identificado que este establecimiento promueve eventos musicales con DJs en redes sociales, lo cual ha generado mayor tráfico a la zona. Ante eso solicitaron a las autoridades aclarar si el negocio cuenta con los permisos correspondientes, así como atender las denuncias ciudadanas.

Detallaron que la denuncia fue entregada ante las autoridades estatales y municipales desde marzo del presente año, sin una respuesta.

por parte de las mismas.