logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Una pugna fractura a ONG de cuidadoras

Dirigencia reportó la "muerte" de beneficiarios de apoyos

Por Ana Paula Vázquez

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Una pugna fractura a ONG de cuidadoras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Madres cuidadoras denunciaron que apoyos gubernamentales destinados a familias de discapacitados fueron suspendidos luego de que, presuntamente, sus familiares aparecieran registrados como fallecidos ante autoridades estatales, pese a que continúan con vida.

      Conflictos internos en organización Cuidadoras Potosinas

      Las afectadas denuncian represalias derivadas de conflictos internos con la organización Cuidadoras Potosinas, encabezada por Mariana Hernández Noriega.

      Las denunciantes, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad, señalaron que al menos una decena de beneficiarias fueron dadas de baja de un programa estatal tras cuestionar decisiones dentro del colectivo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Registro oficial y restitución de apoyos

      Descubrieron que en registros oficiales figuraba información del supuesto fallecimiento de sus familiares. Después de realizar gestiones ante dependencias, los apoyos les fueron restituidos.

      Los testimonios recabados señalan una presunta estrategia de control al interior de la agrupación. De acuerdo con las cuidadoras, quienes cuestionaban decisiones de la dirigencia o se negaban a participar en actividades eran expulsadas de los grupos de comunicación y excluidas de las gestiones.

      Las denunciantes sostienen que dentro del colectivo eran frecuentes las solicitudes de dinero para distintos fines. Figuran cooperaciones para útiles escolares, depósitos para apoyar situaciones personales de integrantes cercanas a la dirigencia y cobros de hasta 500 pesos por trámites.

      Denunciaron que eran convocadas a actividades ajenas al colectivo, incluidas movilizaciones vinculadas con asuntos políticos y conflictos laborales de la dirigente, bajo advertencias de que podrían perder apoyos y beneficios.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Exhiben patrulla conectada a alumbrado público
        Exhiben patrulla conectada a alumbrado público

        Exhiben patrulla conectada a alumbrado público

        SLP

        Pulso Online

        Una patrulla eléctrica de la Policía Municipal fue captada conectada al alumbrado público en el Centro Histórico.

        Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos
        Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

        Gobierno se deshará de 31 mil bienes, entre mobiliario y vehículos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El dictamen aprobado por el Congreso no detalla el valor total del inventario

        Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte
        Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

        Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

        SLP

        Flor Martínez

        Todos los servicios se concentrarán en la sede de la calle Benito Juárez

        Vuelven probabilidades de lluvias en SLP
        Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

        Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

        SLP

        Redacción

        Para la tarde del jueves, se esperan rachas de viento de 40 km/h y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca