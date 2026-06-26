Una pugna fractura a ONG de cuidadoras

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Madres cuidadoras denunciaron que apoyos gubernamentales destinados a familias de discapacitados fueron suspendidos luego de que, presuntamente, sus familiares aparecieran registrados como fallecidos ante autoridades estatales, pese a que continúan con vida.

Conflictos internos en organización Cuidadoras Potosinas

Las afectadas denuncian represalias derivadas de conflictos internos con la organización Cuidadoras Potosinas, encabezada por Mariana Hernández Noriega.

Las denunciantes, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad, señalaron que al menos una decena de beneficiarias fueron dadas de baja de un programa estatal tras cuestionar decisiones dentro del colectivo.

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Registro oficial y restitución de apoyos

Descubrieron que en registros oficiales figuraba información del supuesto fallecimiento de sus familiares. Después de realizar gestiones ante dependencias, los apoyos les fueron restituidos.

Los testimonios recabados señalan una presunta estrategia de control al interior de la agrupación. De acuerdo con las cuidadoras, quienes cuestionaban decisiones de la dirigencia o se negaban a participar en actividades eran expulsadas de los grupos de comunicación y excluidas de las gestiones.

Las denunciantes sostienen que dentro del colectivo eran frecuentes las solicitudes de dinero para distintos fines. Figuran cooperaciones para útiles escolares, depósitos para apoyar situaciones personales de integrantes cercanas a la dirigencia y cobros de hasta 500 pesos por trámites.

Denunciaron que eran convocadas a actividades ajenas al colectivo, incluidas movilizaciones vinculadas con asuntos políticos y conflictos laborales de la dirigente, bajo advertencias de que podrían perder apoyos y beneficios.