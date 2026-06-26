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Certificarán documentos sin costo a estudiantes de la UASLP

Se incluyen constancias, kardex, cartas de pasante y títulos profesionales

Por Martín Rodríguez

Junio 26, 2026 12:53 p.m.
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Certificarán documentos sin costo a estudiantes de la UASLP
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      El presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí Juan Carlos Barrón Cerda y la presidenta de la Federación Universitaria Potosina, Daniela Jonguitud Torres, ratificaron el acuerdo para que todas las notarías públicas del Estado otorguen certificaciones gratuitas a los requisitos de documentación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

      Juan Carlos Barrón aclaró que esta determinación es un acto de generosidad de los notarios públicos, quienes certificarán de manera ilimitada y sin costo la totalidad de los documentos que así lo requieran, y que van desde aquellos que se requieren para procesos de inscripción, de legalización o certificación de documentos y de títulos y cédulas profesionales.

      La certificación permitirá a los estudiantes obtener constancias de estudio, kardex, carta de pasante o incluso títulos profesionales emitidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o sus entidades académicas en el interior del Estado.

      Los estudiantes deberán presentar el pase del examen de admisión sellado por la FUP en caso de que requieren un trámite de esa naturaleza, además de la copia de la credencial de estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también sellada por la FUP o el kardex sellado por el organismo estudiantil más la credencial del Instituto Nacional Electoral.

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      Las notarías públicas certificarán los documentos a más tardar hasta el 17 de agosto próximo, con el fin de que los estudiantes completen sus trámites sin necesidad de pagar costo por la certificación de los documentos.

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