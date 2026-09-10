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Herrero convierte la calle en su taller

Vecinos de Lomas Poniente advierten riesgos por trabajos de soldadura realizados sobre la vía pública

Por Huasteca Hoy

Septiembre 10, 2026 08:59 p.m.
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Herrero convierte la calle en su taller
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      CIUDAD VALLES. Habitantes del fraccionamiento Lomas Poniente denunciaron que un vecino utiliza la calle y la banqueta para realizar trabajos de herrería, lo que consideran un riesgo para peatones y automovilistas.

      La actividad se lleva a cabo en la calle Tercera, donde el trabajador coloca herramientas y materiales sobre la banqueta, mientras ocupa un cajón de estacionamiento para cortar y soldar piezas metálicas.

      Los inconformes aclararon que no cuestionan el oficio del vecino, sino el lugar donde lo desempeña. Advirtieron que las chispas, las herramientas y el uso de equipo para soldar podrían ocasionar quemaduras o algún otro accidente entre quienes transitan por la zona.

      Los habitantes dijeron desconocer si el Ayuntamiento permite efectuar este tipo de labores en la vía pública, por lo que presentarán una denuncia ante las áreas municipales correspondientes para solicitar una inspección.

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