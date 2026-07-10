logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Faltan insumos para menores graves en hospitales: AC

La fundación "Ángeles Guerreros de la Luz" solicita apoyo gubernamental y empresarial

Por Ana Paula Vázquez

Julio 10, 2026 11:53 a.m.
A
María Guadalupe López Flores/Foto: Pulso

María Guadalupe López Flores/Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Al menos 15 niñas y niños con enfermedades graves enfrentan la falta de sondas para aspiración, pañales, gasas, leche especializada y suplementos alimenticios debido al desabasto en hospitales públicos, denunció María Guadalupe López Flores, fundadora de "Ángeles Guerreros de la Luz".

      Señaló que la asociación ha solicitado apoyo al Gobierno del Estado sin obtener respuesta y pidió la intervención de las autoridades, así como el respaldo de empresas y ciudadanía.

      La activista explicó que la fundación atiende actualmente a más de 35 familias y que los casos más urgentes corresponden a menores de entre uno y nueve años con padecimientos como epilepsia, traqueostomía y gastrostomía.

      Aunque la mayoría son de la capital potosina, también reciben familias de municipios como Villa de Arista, que además deben afrontar gastos de traslado de hasta mil pesos para acudir a consultas en el Hospital Central.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      López Flores indicó que el desabasto comenzó a reflejarse hace aproximadamente tres meses. Explicó que algunos menores requieren entre cinco y siete pañales diarios, suplementos nutricionales varias veces al día y hasta cinco aspiraciones diarias. "Actualmente en los hospitales no hay sondas número 10 y tampoco se consiguen en farmacias particulares; nosotros las tenemos que pedir por proveedores o Mercado Libre", afirmó.

      Añadió que las familias llegan a la asociación después de buscar ayuda en hospitales, el DIF y dependencias gubernamentales. Aunque la fundación mantiene gestiones con seis empresas y recientemente reactivó programas de despensas e intercambio de medicamentos por alimentos, reconoció que los apoyos resultan insuficientes para cubrir la demanda.

      LEA TAMBIÉN

      Cerca de 900 se infectan en hospitales de San Luis

      Ocupa el estado el lugar doce en contagios dentro de nosocomios

      La fundadora advirtió que la falta de estos insumos puede provocar infecciones pulmonares, lesiones en la piel y el agravamiento de la salud de las y los menores. Aseguró contar con evidencia de estos casos y reiteró el llamado a las autoridades para atender las solicitudes presentadas por la organización y garantizar el acceso a los materiales indispensables para los pacientes.

      "Sí, tengo evidencia de video de todos mis niños que andan conmigo, todo el procedimiento que ellos tienen que pasar pues para seguir aquí presentes con nosotros viviendo", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Faltan insumos para menores graves en hospitales: AC
      Faltan insumos para menores graves en hospitales: AC

      Faltan insumos para menores graves en hospitales: AC

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La fundación "Ángeles Guerreros de la Luz" solicita apoyo gubernamental y empresarial

      Xilitla se adelanta a Pemex ante planes con explosivos o fracking
      Xilitla se adelanta a Pemex ante planes con explosivos o fracking

      Xilitla se adelanta a Pemex ante planes con explosivos o "fracking"

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El Cabildo acordó hace meses rechazar cualquier autorización para este tipo de actividades

      SEGE asegura cumplimiento de planes de estudio en ciclo 2026 2027
      SEGE asegura cumplimiento de planes de estudio en ciclo 2026 2027

      SEGE asegura cumplimiento de planes de estudio en ciclo 2026 2027

      SLP

      Rubén Pacheco

      Funcionaria estatal señala que las quejas por adelanto de clases no fueron formalizadas ante la SEGE.

      Fustiga Galindo a los Gallardo: no hay nada que celebrar
      Fustiga Galindo a los Gallardo: no hay nada que celebrar

      Fustiga Galindo a los Gallardo: "no hay nada que celebrar"

      SLP

      Rolando Morales

      "Festeja una familia no un partido. Es un acto anticipado de campaña", criticó el alcalde