Cerca de 900 se infectan en hospitales de San Luis

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En el primer cuatrimestre del 2026, San Luis Potosí se posiciona como la doceava entidad del país con más casos confirmados por Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), según datos de la Secretaría de Salud (SS) federal.

San Luis Potosí casos IAAS 2026: datos oficiales

La Ciudad de México encabeza el registro con 7 mil 664. A su vez, entre el segundo y el onceavo lugar oscilan entre 3 mil a 900 casos atendidos, refiere el reporte epidémico de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Detalles confirmados sobre casos y distribución mensual

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Precisa que San Luis Potosí acumuló 893 personas afectadas por infecciones también conocidas como nosocomiales o derivado de la estadía en el hospital, distribuidas 228 en enero, 203 en febrero, 241 en marzo y 221 en abril.

Complementa que, del total documentado 828 adquiridas dentro de la unidad médica notificante y 65 catalogadas como importadas, es decir, detectadas por el hospital al ingreso o durante la estancia del paciente, cuya investigación epidemiológica concluye que fueron adquiridas durante una atención de salud externa.

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El reporte informa que 442 fueron definidas de manera clínica y 451 confirmadas por laboratorio de microbiología.

Los principales tipos de IAAS notificadas por la dependencia son: neumonía asociada a ventilador (NAV); infección de vías urinarias asociada a catéter urinario IVU-CU e ITS relacionada a catéter central (ITS - CC).