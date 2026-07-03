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Cerca de 900 se infectan en hospitales de San Luis

Ocupa el estado el lugar doce en contagios dentro de nosocomios

Por Rubén Pacheco

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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Cerca de 900 se infectan en hospitales de San Luis
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      En el primer cuatrimestre del 2026, San Luis Potosí se posiciona como la doceava entidad del país con más casos confirmados por Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), según datos de la Secretaría de Salud (SS) federal.

      San Luis Potosí casos IAAS 2026: datos oficiales

      La Ciudad de México encabeza el registro con 7 mil 664. A su vez, entre el segundo y el onceavo lugar oscilan entre 3 mil a 900 casos atendidos, refiere el reporte epidémico de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

      Detalles confirmados sobre casos y distribución mensual

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      Precisa que San Luis Potosí acumuló 893 personas afectadas por infecciones también conocidas como nosocomiales o derivado de la estadía en el hospital, distribuidas 228 en enero, 203 en febrero, 241 en marzo y 221 en abril.

      Complementa que, del total documentado 828 adquiridas dentro de la unidad médica notificante y 65 catalogadas como importadas, es decir, detectadas por el hospital al ingreso o durante la estancia del paciente, cuya investigación epidemiológica concluye que fueron adquiridas durante una atención de salud externa.

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      Los principales tipos de IAAS notificadas por la dependencia son: neumonía asociada a ventilador (NAV); infección de vías urinarias asociada a catéter urinario IVU-CU e ITS relacionada a catéter central (ITS - CC).

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