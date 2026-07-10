Pepillo Origel responde a Pedro Sola tras polémica por perros

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Pedro Sola sigue dando de qué hablar luego de sus comentarios en "Ventaneando" que incitan al maltrato animal, el conductor de 79 años confesó que detesta que los perros vayan a lugares como restaurantes o centros comerciales, y que le daban ganas de aventarles carne envenenada.

Aunque el conductor oreció disculpas al día siguiente, cibernautas y gente del espectáculo se siguen pronunciando en su contra y condenan sus irresponsables comentarios, entre ellos, su colega conductor Pepillo Origel.

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Pepillo, amante de los perros, confesó primero lo importante que son sus perros Tom y Jerry, dijo que son su compañía, que duerme y viaja con ellos, y aseguró que son lo más hermoso que tiene."No hay nada más hermoso que tener en tu casa unos compañeros que te cuidan, te protegen, te miman, te hacen mil caricias y todo sin ningún interés. ¡Es amor de verdad! Por eso para mí,#tom y #jerry son lo más hermoso que tengo. Y duermo con ellos. Y viajo con ellos. ¡Son lo máximo! Son mi vida . Son todo para mi".Después, sin mencionar a Pedro Sola, le lanzó una indirecta muy directa, confesando su temor de que sus perros fueran envenenados."¡¡¡Vámonos a chambear!!! Me iba a traer a Tom y a Jerry pero no me los vayan a envenenar mejor los dejé guardados no vaya a ser el diablo", escribió.No es la primera vez que este tipo de casos ocurren en el programa encabezado por Pati Chapoy, ya anteriormente Sola había hecho comentarios en contra de los perros, como cuando le recomendó a Linet Puente que le mandara cortar las cuerdas vocales a su perro para que no ladrara.Famosos como Mauricio Martínez han externado su indignación de lo dicho por Sola."Ser pet friendly no es poner un letrero en la puerta. Es entender que, para muchas personas, su mascota no es un accesorio ni una pertenencia: es parte de su familia. La empatía también se demuestra haciendo espacio para quienes nos regalan amor incondicional. Porque un lugar donde los animales son bienvenidos suele ser, también, un lugar con un poco más de corazón. #NoAlMaltratoAnimal", escribió.Carlos Bonavides y Yordi Rosado también criticaron al conductor tras la polémica por sus comentarios sobre los perros en espacios públicos; Aracely Arámbula, Apio Quijano y Marcos Valdés también han criticado al conductor.Marcos Valdés incluso lloró al hablar de lo mucho que sus mascotas le han ayudado en momentos de profunda tristeza, y sentenció con que lo dicho por Pedro Sola "enterró a Ventaneando"."Hay comentarios terribles en las redes pero lo más terrible que he escuchado fue Pedro Sola, querer envenenar a un animalito inocente no tiene madre, ojalá te retractes de lo que dijiste, esto te va hundir por siempre, que forma de enterrar tu programa", se lee.