Xilitla se adelanta a Pemex ante planes con explosivos o "fracking"

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Xilitla se sumó a los municipios de la Huasteca potosina que fijaron una postura oficial contra actividades de exploración de hidrocarburos que impliquen el uso de explosivos o posibles prácticas de fracturación hidráulica (fracking).

El Cabildo acordó por unanimidad rechazar cualquier autorización de este tipo, a pesar de aún no haber recibido solicitudes de Petróleos Mexicanos (Pemex), a diferencia de lo ocurrido en otros municipios de la región.

El presidente municipal, Óscar Humberto Márquez Plascencia, informó que el acuerdo fue aprobado desde hace varios meses, incluso desde el año pasado, y precisó que la administración verificó recientemente si existía alguna comunicación oficial relacionada con el tema.

Señaló que no hay oficios recibidos en la Oficialía, la Secretaría del Ayuntamiento ni en los correos institucionales. "No hay nada", afirmó.

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La definición del Cabildo ocurre después de que el Observatorio Indígena Mesoamericano denunciara que Pemex solicitó al Ayuntamiento de San Antonio la conformidad para el uso de material explosivo en actividades de exploración de hidrocarburos y advirtiera que existen gestiones similares en municipios como Ébano, Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Tancanhuitz y Matlapa. La organización sostuvo que esos procedimientos avanzan sin una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y advirtió sobre posibles afectaciones ambientales en la región.

En ese contexto, Tanlajás aprobó también por unanimidad negar cualquier autorización para actividades de exploración petrolera que impliquen el uso de explosivos o posibles prácticas de fracking, luego de recibir documentación presuntamente relacionada con un proyecto atribuido a Pemex. Aunque el origen de esos documentos continúa bajo revisión, el Ayuntamiento fijó su postura al considerar que este tipo de actividades representa un riesgo para los mantos acuíferos.

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Márquez Plascencia aseguró que, si el Ayuntamiento de Xilitla recibe posteriormente algún oficio relacionado con actividades de exploración de hidrocarburos, la respuesta será negativa conforme al acuerdo aprobado por el Cabildo. Indicó que el gobierno municipal ha sostenido acercamientos con algunos grupos interesados en el tema y reiteró que mantendrá su rechazo a cualquier proyecto de esta naturaleza en el municipio.