Desaparición de Interapas será nociva, señala experto

El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, advirtió que la propuesta de desincorporar municipios del organismo operador Interapas, e incluso su eventual desaparición, podría generar desigualdad en el acceso y calidad del suministro de agua, además de responder a intereses políticos más que a criterios técnicos o científicos.

Advertencia sobre fragmentación de Interapas

Desde un enfoque multidisciplinario, el especialista señaló en entrevista que si bien desde el punto de vista de la ingeniería "se puede todo", esto no implica que las decisiones sean las más adecuadas, ya que deben considerarse factores sociales, ambientales, de derechos humanos y de gestión integral del recurso hídrico.

Quintero García reconoció que el Interapas presenta deficiencias históricas, tanto financieras como en la gestión y en la pérdida del líquido; sin embargo, consideró que fragmentar su operación significaría un retroceso.

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Impacto en municipios y distribución de costos

El entrevistado alertó que separar la gestión por municipios provocaría inequidad, ya que no todos cuentan con la misma infraestructura ni capacidades. Puso como ejemplo la diferencia entre la capital potosina y municipios más pequeños como Cerro de San Pedro, lo que derivaría en disparidades tanto en el servicio como en la calidad del agua.

Agregó que la medida también implicaría injusticias en la distribución de costos ambientales, al recordar que San Luis, por su carácter industrial, genera mayores contaminantes, mientras que otros municipios como Soledad o Cerro de San Pedro reciben las descargas.

Finalmente, el entrevistado afirmó que la propuesta tiene un trasfondo político, derivado de disputas entre partidos y niveles de gobierno, lo que dijo desvía el enfoque de una problemática que debería abordarse con seriedad, sustento académico y participación ciudadana.

"Es muy inequitativo y no es una solución viable, bueno políticamente lo es, pero no es una solución factible para una optimización del recurso", concluyó.