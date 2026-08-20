logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP

Castro Barrón aseguró que el organismo en extinción no ha dejado de trabajar

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 20, 2026 02:23 p.m.
A
Luis Felipe Castro Barrón/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Luis Felipe Castro Barrón/Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      "El Congreso no tendría por qué justificarlo, tendrían que justificarlo ellos", respondió el diputado Luis Felipe Castro Barrón, vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ser cuestionado sobre los recursos que continúa ejerciendo la CEGAIP, pese a que el organismo se encuentra en proceso de desaparición.

      Castro Barrón explicó que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública no ha dejado de trabajar y que debe continuar en funciones mientras se concreta su sustitución por el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG).

      Señaló que la CEGAIP debe mantener la operación de la plataforma estatal de transparencia, atender las solicitudes de información y garantizar que sus trabajadores continúen laborando.

      De acuerdo con los registros de egresos de julio de 2026, la CEGAIP mantiene gastos superiores a los dos millones de pesos mensuales. Tan solo en la primera quincena de ese mes destinó 444 mil 244.80 pesos a nómina, mientras que el comisionado presidente percibe 80 mil 030 pesos mensuales y el comisionado numerario 78 mil 772 pesos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre el proceso para desaparecer el organismo, el diputado señaló que la propuesta para armonizar la legislación estatal con la ley general se discutirá cuando concluya el receso legislativo.

      También adelantó que se realizarán mesas de trabajo con organizaciones que buscan incorporar algunos puntos, aunque precisó que la armonización deberá atender el mandato constitucional ya aprobado.

      El legislador sostuvo que la CEGAIP continuará funcionando hasta que se aprueben las leyes secundarias que permitan concretar su extinción. "La CEGAIP tiene que seguir funcionando hasta el último minuto de su desaparición", afirmó, y agregó que el Congreso no ha puesto ninguna traba para que esto ocurra.

      LEA TAMBIÉN

      Tiene la CEGAIP agonía millonaria

      En vías de desaparición, su nómina y finiquitos superan los 2 millones de pesos mensuales

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP
      Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP

      Congreso, aún sin fecha para extinción oficial de CEGAIP

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Castro Barrón aseguró que el organismo en extinción no ha dejado de trabajar

      Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)
      Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)

      Esperan hasta dos horas para reactivar líneas telefónicas (video)

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Esto, luego de que se venció el plazo para el registro de celulares cuyo último número es cero

      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire
      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

      SLP

      Flor Martínez

      Se revisan alternativas con Segam y UASLP para elegir equipo adecuado y definir costos del proyecto

      Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas
      Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas

      Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas

      SLP

      Samuel Moreno

      La consulta abordará temas como movilidad, vivienda, seguridad y participación ciudadana en San Luis Potosí.