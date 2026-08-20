Padre de detenido por caso Cuén confía en que probará su inocencia

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CULIACÁN, Sin.- El exrector universitario y diputado local por el Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, dijo que tiene confianza en que su hijo Fausto "N", detenido por autoridades federales con relación al asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, probará su inocencia de las imputaciones.

Como miembro de la Diputación Permanente de la actual LXV Legislatura local consideró que su hijo, quien durante los últimos dos años ha permanecido en México con viajes continuos entre Sinaloa y la Ciudad de México, es inocente de los cargos que le atribuyen en el caso de la muerte del fundador del Partido Sinaloense.

Señaló que su hijo Fausto, que fue el que trasladó a Cuén Ojeda el día en que fue privado de la vida, era considerado como testigo del hecho, pero ahora la Fiscalía General de la República (FGR) le adjudica otros cargos, pero mantiene la confianza que este saldrá libre de la situación que lo mantiene recluido.

Corrales Burgueño, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actual miembro del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, del cual forma parte, la viuda de Cuén Ojeda, Angelica Diaz Quiñonez, defendió a su hijo sobre los nuevos cargos que le atribuyen por los casos del secuestro del "Mayo" Zambada y la muerte del exrector.

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Subrayó que le sorprendió enterarse de su detención, cuando el lunes pasado, lo visitaron en la Ciudad de México, por lo que espera que su situación se aclare y salga libre de la situación que enfrenta en estos momentos.

En agosto del 2024, la Fiscalía General de la República divulgó una serie de deficiencias en las indagatorias en el fuero común sobre el homicidio de Melesio Cuén, ya que no se acreditó que su cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza.

A través de un comunicado oficial, se hizo notar que en la copia de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado, en la necropsia no se establece de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

En el dictamen de la autoridad federal, se precisa que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas, pero en el video captado en la gasolinera, se tiene el sonido de un solo disparo y los tres empleados del establecimiento no refieren haber escuchado disparos.

La Fiscalía General de la República en el documento divulgado precisa que no se identifica con precisión la fisonomía de los ocupantes de la camioneta y no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo.

También se hace notar que pese a que existen manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay peritajes ni determinaciones al respecto, ni las autoridades involucradas en este hecho, no cumplieron con las medidas de preservación del cuerpo permitiéndose una incineración, contraria a la práctica criminalística sobre la investigación del homicidio.