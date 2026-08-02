logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descargan los potosinos escudo contra las extorsiones

Por Rolando Morales

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
Descargan los potosinos escudo contra las extorsiones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La aplicación móvil Escudo Digital, desarrollada por la Policía Cibernética Municipal de San Luis Potosí para prevenir extorsiones telefónicas, suma cerca de 3 mil descargas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Villa Gutiérrez aseguró que la herramienta ha tenido una respuesta favorable por parte de quienes la utilizan, principalmente porque permite alertar a los usuarios cuando reciben llamadas identificadas previamente como intentos de extorsión.

      Explicó que una parte importante de la información que alimenta la plataforma proviene de los propios ciudadanos, quienes reportan números sospechosos a través de la aplicación. Estas denuncias han permitido ampliar la base de datos de teléfonos relacionados con este tipo de delitos.

      De acuerdo con el titular de la SSPC, actualmente el padrón de números vinculados con intentos de extorsión oscila entre 3 mil 500 y 4 mil registros. Precisó que algunos continúan activos y siguen siendo utilizados para realizar llamadas fraudulentas, mientras que otros ya fueron suspendidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, indicó que los números identificados no se limitan a una región específica del país. Recordó que en distintos periodos se detectaron llamadas provenientes de números con prefijos internacionales, incluidos algunos asociados con Reino Unido y Australia, los cuales también forman parte del registro utilizado por la aplicación para advertir a la población sobre posibles riesgos de extorsión telefónica.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP
        INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

        INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

        SLP

        Samuel Moreno

        La SEP ordenó poner fin a este modelo educativo para el ciclo escolar 2026-2027

        Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral
        Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral

        Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral

        SLP

        Rolando Morales

        El protocolo busca definir procedimientos claros para atender denuncias de acoso y hostigamiento

        Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas
        Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

        Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

        SLP

        Rubén Pacheco

        La ONG Otra Oportunidad A.C. ofrece talleres de capacitación y apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí.

        Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC
        Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

        Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

        SLP

        Rolando Morales

        Villa Gutiérrez defendió la colocación de "lomos de toro" y las obras para cruces seguros de peatones