Descargan los potosinos escudo contra las extorsiones

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La aplicación móvil Escudo Digital, desarrollada por la Policía Cibernética Municipal de San Luis Potosí para prevenir extorsiones telefónicas, suma cerca de 3 mil descargas, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Villa Gutiérrez aseguró que la herramienta ha tenido una respuesta favorable por parte de quienes la utilizan, principalmente porque permite alertar a los usuarios cuando reciben llamadas identificadas previamente como intentos de extorsión.

Explicó que una parte importante de la información que alimenta la plataforma proviene de los propios ciudadanos, quienes reportan números sospechosos a través de la aplicación. Estas denuncias han permitido ampliar la base de datos de teléfonos relacionados con este tipo de delitos.

De acuerdo con el titular de la SSPC, actualmente el padrón de números vinculados con intentos de extorsión oscila entre 3 mil 500 y 4 mil registros. Precisó que algunos continúan activos y siguen siendo utilizados para realizar llamadas fraudulentas, mientras que otros ya fueron suspendidos.

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Asimismo, indicó que los números identificados no se limitan a una región específica del país. Recordó que en distintos periodos se detectaron llamadas provenientes de números con prefijos internacionales, incluidos algunos asociados con Reino Unido y Australia, los cuales también forman parte del registro utilizado por la aplicación para advertir a la población sobre posibles riesgos de extorsión telefónica.