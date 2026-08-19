Descarta Morena coalición con el Verde para 2027

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San Luis Potosí se perfila como la única de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027 donde Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) no competirían en coalición, luego de que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, reconoció que en el estado existe una alta probabilidad de que las fuerzas políticas contiendan por separado.

"Vamos a ir en coalición en 17 entidades de la República, eso ya es un hecho. En San Luis, digamos, hemos dialogado con mucha fraternidad, que es probable que no vayamos en coalición, pero de ahí en fuera el acuerdo existe en las 16 entidades", declaró Hernández. Añadió que, en el resto de los estados, habrá un cierre de filas sin importar quién resulte ganador de las encuestas.

La dirigente sostuvo que la definición de las alianzas corresponde a las dirigencias nacionales, por encima de las posiciones que puedan existir en los estados. Como ejemplo, mencionó Baja California y Colima, donde también hay diferencias entre los partidos, pero aseguró que el acuerdo para competir en coalición se mantendrá y que quien gane la encuesta contará con el respaldo del bloque.

En el caso de San Luis Potosí, las diferencias se concentran en la aspiración del PVEM de impulsar a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para la sucesión de 2027. Morena mantiene una autorregulación interna que restringe la postulación de familiares directos de gobernantes en funciones para sucederlos en el mismo cargo, criterio que el Verde considera un obstáculo para la participación de su principal perfil.

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Esta diferencia llevó al PVEM a no registrar aspirante alguno en el proceso interno de Morena para definir la candidatura

a la gubernatura.