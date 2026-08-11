Descarta Rocha haya un tráfico de influencias

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La investigación por la muerte de Lizbeth Castro González debe continuar conforme a la ley y sin privilegios, aseveró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, quien rechazó que exista tráfico de influencias en el caso, pese a los señalamientos de familiares sobre posibles irregularidades.

La joven de 23 años murió el pasado 2 de agosto tras un siniestro ocurrido en la carretera Villa Juárez-Cerritos, donde una camioneta Toyota Tacoma en la que viajaban cuatro jóvenes salió del camino. A partir de lo ocurrido, sus familiares han exigido que se esclarezcan los hechos y que la investigación se realice sin diferencias en la aplicación de la justicia.

A través de protestas realizadas en Cerritos también derivaron en señalamientos sobre un posible tráfico de influencias, debido a que el joven identificado por la familia como Raúl Reyes es hijo de la diputada local del PT Leticia Vázquez Hernández y del regidor de Cerritos, Raúl Reyes Tapia. Los familiares han cuestionado la actuación de autoridades que participaron en las diligencias posteriores al accidente.

"Yo no creo que haya tema de tráfico de influencias", afirmó Rocha Medina, quien señaló que, si existiera alguna irregularidad, corresponde a las autoridades competentes determinarla. La familia ha solicitado que se revise la actuación de los elementos que atendieron el siniestro, así como de los peritos y las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado.

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