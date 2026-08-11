logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta Rocha haya un tráfico de influencias

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
Descarta Rocha haya un tráfico de influencias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La investigación por la muerte de Lizbeth Castro González debe continuar conforme a la ley y sin privilegios, aseveró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, quien rechazó que exista tráfico de influencias en el caso, pese a los señalamientos de familiares sobre posibles irregularidades.

      La joven de 23 años murió el pasado 2 de agosto tras un siniestro ocurrido en la carretera Villa Juárez-Cerritos, donde una camioneta Toyota Tacoma en la que viajaban cuatro jóvenes salió del camino. A partir de lo ocurrido, sus familiares han exigido que se esclarezcan los hechos y que la investigación se realice sin diferencias en la aplicación de la justicia.

      A través de protestas realizadas en Cerritos también derivaron en señalamientos sobre un posible tráfico de influencias, debido a que el joven identificado por la familia como Raúl Reyes es hijo de la diputada local del PT Leticia Vázquez Hernández y del regidor de Cerritos, Raúl Reyes Tapia. Los familiares han cuestionado la actuación de autoridades que participaron en las diligencias posteriores al accidente.

      "Yo no creo que haya tema de tráfico de influencias", afirmó Rocha Medina, quien señaló que, si existiera alguna irregularidad, corresponde a las autoridades competentes determinarla. La familia ha solicitado que se revise la actuación de los elementos que atendieron el siniestro, así como de los peritos y las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava
        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        SLP

        Pulso Online

        La obra tendrá una longitud de 500 metros y busca agilizar la circulación hacia la Zona Industrial y la salida a Guadalajara

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        SLP

        PULSO

        Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar
        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        SLP

        Rubén Pacheco

        En el primer semestre de 2026, registró 5 mil 025 denuncias, un 3% menos que en 2025

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso
        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Argumentó motivos personales; Yaniria Santiago asumirá como legisladora suplente