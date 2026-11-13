Arranca en Soledad operativo de vigilancia

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La Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad inició los operativos Buen Fin 2026 y Aguinaldo Seguro, con el despliegue de 50 elementos en corredores comerciales, plazas e instituciones bancarias, a fin de prevenir robos a establecimientos y transeúntes durante la temporada de mayor actividad comercial, informó el titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña.

Detalló que los elementos mantienen presencia en plazas comerciales como Citadina, Huastecas y Palmas, así como en avenidas con importante afluencia de compradores, entre ellas Valentín Amador, De los Pinos y San Pedro, además de la Cabecera Municipal y el sector oriente de Soledad.

Explicó que los 50 elementos asignados al operativo realizarán recorridos periódicos y mantendrán presencia permanente en estos puntos, además de vigilar las inmediaciones de las instituciones bancarias para inhibir la comisión de delitos.

Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia de la corporación. Indicó que los agentes también distribuirán trípticos con los números de atención directa de la Guardia Civil Municipal, para facilitar la comunicación con los ciudadanos.

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El funcionario recomendó evitar solicitar o aceptar ayuda de personas desconocidas al realizar operaciones en cajeros automáticos, al advertir que durante esta época pueden presentarse distintos métodos de engaño para despojar a los usuarios de su dinero.