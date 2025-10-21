Desdeña la UASLP protocolo pro víctima

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es la única institución de educación superior del estado que no ha firmado el acuerdo estatal para implementar protocolos de atención a víctimas de acoso sexual brindados por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad de Género, informó Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la dependencia.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, Serrato Sánchez, señaló que más de 25 universidades y espacios educativos superiores del estado ya se sumaron a la iniciativa, la cual contempla capacitación a docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia. Sin embargo, la UASLP no respondió a la invitación.

“El hecho que hoy duele a la Universidad Autónoma es terrible, es grave, y desde este espacio aprovechamos la oportunidad para darle acompañamiento a la víctima y a su familia. Contamos con psicólogas y abogadas especializadas; no está sola”, destacó Serrato Sánchez.