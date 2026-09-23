logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desecha el TEESLP impugnación contra el PT

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Desecha el TEESLP impugnación contra el PT
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La impugnación promovida por la militante del Partido del Trabajo (PT), Ma. Guadalupe Vivas Noyola, relacionada con el proceso interno para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, fue confirmada como improcedente por el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP), al determinar que el medio de defensa se presentó fuera del plazo establecido. 

      La promovente había señalado vulneraciones a sus derechos de acceso a la justicia, audiencia y petición, además de reclamar que el asunto fuera juzgado con perspectiva de género.

      El proyecto aprobado por unanimidad estableció que Vivas Noyola tuvo conocimiento desde el 26 de junio de 2026 de la conducta que consideró lesiva de sus derechos político-electorales. Conforme al artículo 54 de los Estatutos del PT, contaba con cuatro días naturales para controvertirla, por lo que el plazo venció el 30 de junio; sin embargo, el medio de impugnación fue presentado hasta el 2 de julio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

      La promovente sostuvo además que hubo una indebida identificación del acto impugnado, actos y omisiones posteriores —algunos de tracto sucesivo— y notificaciones practicadas de manera indebida. También argumentó afectaciones a sus derechos de acceso a la justicia, audiencia y petición, así como al principio de juzgar con perspectiva 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      de género. 

      El proyecto concluyó que estos planteamientos no desvirtuaban la extemporaneidad, pues los actos posteriores no renovaban ni ampliaban el plazo para impugnar la actuación conocida el 26 de junio.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Construyen Iglesia en tiempo récord
        Construyen Iglesia en tiempo récord

        Construyen Iglesia en tiempo récord

        SLP

        El Universal

        Iglesia de Jesucristo abre templo en San Luis Potosí tras construcción récord de 18 meses.

        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca
        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

        SLP

        Huasteca Hoy

        César Enrique Medina Bustos llega desde la región centro para dirigir esa área

        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre
        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

        SLP

        Pulso Online

        El documento fue distribuido a los 27 diputados. La Jucopo aún debe acordar el formato de las comparecencias con funcionarios estatales.

        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso
        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

        SLP

        El Universal

        La iniciativa incluye respuestas del Ejecutivo a preguntas de grupos parlamentarios.