Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán
Una mujer fue baleada y otro hombre resultó herido con arma blanca; hay un detenido
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CULIACÁN, Sin., septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- En la ciudad de Mazatlán se volvió a vivir una nueva escalada de violencia, con tres asesinatos en diversos sectores, una mujer joven herida de bala y otra persona del sexo masculino detenido como presunto participante en un ataque con arma blanca en una zona de departamentos.
Homicidios en avenidas principales de Mazatlán
-----Asesinato a balazos en avenida Gabriel Leyva
En la avenida Gabriel Leyva, muy cerca de la sede de la Tercera Región Militar en el puerto, dos personas que viajaban en una motocicleta persiguieron a balazos a un hombre de aspecto joven al cual lo privaron de la vida y luego huyeron con rumbo desconocido.
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-----Asesinato en avenida Pino Suarez
Sobre la avenida Pino Suarez, del puerto, una pareja que se encontraba en el interior de una vivienda fueron víctimas de un atentado a balazos, tras la agresión, los vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio y de las fuerzas de seguridad.
Al llegar al lugar del ataque, los paramédicos determinaron que el varón había fallecido a causa de las heridas de bala y la mujer, fue estabilizada y llevada a un hospital por presentar lesiones en su cuerpo.
Ataque en panteón y detención por arma blanca
-----Asesinato en avenida Luis Donaldo Colosio
Dentro del panteón Jardín que se ubica sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, un hombre que se encontraba de visita en una de las tumbas fue privado de la vida de varios disparos, por personas que lo sorprendieron en ese lugar.
Los presuntos atacantes al verlo caer muerto abandonaron el cementerio y lograron huir, pese a que las corporaciones de seguridad realizaron varios recorridos por esa zona sin lograr ubicarlos
-----Lesionado en Lomas de Mazatlán
En un edificio de departamentos de Lomas de Mazatlán, una persona de nombre José Alejandro "N", fue detenido como presunto responsable de haber lesionado con un arma blanca a otra persona, la cual fue asistida por paramédicos que los trasladaron a un hospital
Los vecinos, escucharon gritos de auxilio de uno de los departamentos, por lo que llamaron a la policía y a la Cruz Roja, al llegar al lugar, encontraron a una persona del sexo masculino con una herida con arma blanca y en el lugar se localizó al detenido.
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