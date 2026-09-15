El Realito suma su novena falla del año

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El acueducto de El Realito interrumpió nuevamente el suministro de agua a San Luis Potosí, con lo que acumularía nueve fallas durante 2026, informó el organismo operador Interapas.

La nueva suspensión ocurrió la tarde de este lunes 14 de septiembre, cuando dejó de llegar agua proveniente del sistema a los tanques de distribución de la ciudad.

Ante la interrupción, el organismo anunció la activación de su protocolo de contingencia, que contempla poner en funcionamiento algunos pozos de reserva para abastecer a las colonias que dependen del acueducto.

Interapas no detalló la causa de la falla, las zonas afectadas ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.

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Las interrupciones de El Realito se han convertido en un problema recurrente para la capital potosina. Con este nuevo incidente, el sistema contabilizaría su novena suspensión en lo que va del año, obligando nuevamente a recurrir a fuentes alternas para reducir el desabasto.