logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El Realito suma su novena falla del año

Interapas activó pozos de reserva para atender las zonas afectadas por la suspensión

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 08:51 a.m.
A
El Realito suma su novena falla del año
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El acueducto de El Realito interrumpió nuevamente el suministro de agua a San Luis Potosí, con lo que acumularía nueve fallas durante 2026, informó el organismo operador Interapas.

      La nueva suspensión ocurrió la tarde de este lunes 14 de septiembre, cuando dejó de llegar agua proveniente del sistema a los tanques de distribución de la ciudad.

      Ante la interrupción, el organismo anunció la activación de su protocolo de contingencia, que contempla poner en funcionamiento algunos pozos de reserva para abastecer a las colonias que dependen del acueducto.

      Interapas no detalló la causa de la falla, las zonas afectadas ni el tiempo estimado para restablecer el servicio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las interrupciones de El Realito se han convertido en un problema recurrente para la capital potosina. Con este nuevo incidente, el sistema contabilizaría su novena suspensión en lo que va del año, obligando nuevamente a recurrir a fuentes alternas para reducir el desabasto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El Realito suma su novena falla del año
      El Realito suma su novena falla del año

      El Realito suma su novena falla del año

      SLP

      Redacción

      Interapas activó pozos de reserva para atender las zonas afectadas por la suspensión

      Calorón y tormentas para este martes en SLP
      Calorón y tormentas para este martes en SLP

      Calorón y tormentas para este martes en SLP

      SLP

      Redacción

      La Huasteca llegará a 38 grados y se esperan lluvias puntuales en varias regiones del estado

      Impulsan plataforma de comercio industrial
      Impulsan plataforma de comercio industrial

      Impulsan plataforma de comercio industrial

      SLP

      Martín Rodríguez

      El arma con que mató guardia a su hermano no era de la GCE
      El arma con que mató guardia a su hermano no era de la GCE

      El arma con que mató guardia a su hermano no era de la GCE

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se pelearon en estado de ebriedad y uno le quito la vida al otro en la Huasteca