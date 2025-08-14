Desmiente rector a Finanzas: sigue adeudo de gobierno

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, desmintió las afirmaciones de la Secretaría de Finanzas en el sentido de que el gobierno potosino ya saldó sus adeudos con la Universidad. “No son del todo correctas”, señaló.

En entrevista, el académico indicó que “la prensa seria hace periodismo de investigación. Pueden investigar el convenio Federación – Estado de este 2025, con beneficio para la UASLP, y ahí vamos a ver si hay deuda o no. Mes a mes, la Secretaría de Educación Pública (federal) manda una nota porque ve que hay deficiencias en la aportación estatal”, señaló el Rector.

El último reporte en el Tablero de Cumplimiento de Ministraciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural señala que a julio pasado, el gobierno estatal adeuda 173.1 millones de pesos. Zermeño Guerra agregó que la titular de la Sefin, Ariana García Vidal, dijo que había hecho pagos “en especie” a la UASLP, pero indicó que “me encantaría que ustedes investigaran en dónde está ese pago en especie, porque nosotros no lo tenemos registrado. No vamos a entrar en más elucubraciones”.

Por otra parte, señaló que su reciente encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue para presentar proyectos de expansión universitaria en la Huasteca potosina y no “para pedir dinero” como se informó en algunos medios de comunicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Tuvimos una plática muy cordial y abordamos muchos temas. El más importante, tanto para mí como para ella, fue la idea de crecimiento que tenemos en la Huasteca. Tenemos una necesidad creciente en Tamazunchale y la posibilidad de un incremento de atención en las áreas de Xilitla”, explicó el rector.

Enseguida, el Rector dijo haber leído en la prensa que él había ido a pedir dinero a la titular de Segob.

“Por supuesto que no; la Secretaría de Gobernación no da dinero a las universidades, además, la deuda que nosotros tenemos no es federal. El dinero de la Federación nos llega muy puntual. Ellos honran totalmente nuestro convenio de colaboración”.