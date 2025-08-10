Revira García V. que“hay buena relación con el rector”

“Hay muy buena relación con el director (rector Alejandro Javier Zermeño Guerra). Nada más que hay veces, pues yo creo que lo agarran en un mal momento, y hace declaraciones muy poco favorables”, reviró Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado sobre la deuda que mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El pasado 20 de julio, Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP, reportó que enfrenta una posible crisis financiera debido a un adeudo de 150 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, correspondiente al primer semestre de 2025.

En breve entrevista, la funcionaria estatal negó que la dependencia mantenga endeudamiento con la casa de estudios potosina, tal como lo advirtió recientemente el directivo universitario.

Alegó que las ministraciones asignadas a la Universidad Autónoma, se dividen en dos rubros, es decir, aportación líquida y en especie, cuyas aportaciones se reportan al corriente.

Al respecto, el 12 de abril del 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), arrancó los trabajos de reforzamiento y ampliación de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias, campus Pedregal, con una inversión de 32.7 millones de pesos, sin embargo, a más de un año los trabajos no han concluido.

Dichas obras, corresponden a lo que refiere García Vidal, es decir, una aportación en especie a favor de la institución de educación superior. No obstante, no se han cubierto como lo prometió el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.