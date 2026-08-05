Despiden a finado maquinista

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Los silbatos de duelo resonaron alrededor del Centro Histórico. Ferrocarrileros viejos y de reciente contratación, rindieron homenaje póstumo a un maquinista de 64 años de edad, que dedicó toda su vida a Ferrocarriles Nacionales de México y quien regresó a laborar con la empresa Kansas City Southern (KCS) de México, antes de jubilarse.

El maquinista falleció de una larga enfermedad y se había jubilado hace apenas unos cuantos años y por acuerdos sindical con la fusionada Kansas City-Canadian Pacific, se le rindió homenaje en instantes previos a ser llevado a su última morada, un cementerio privado del norte de la ciudad.

Los ferrocarrileros se reunieron en la Capilla de la Torre (la torre de control) con acceso por la calle Azteca Sur, para dar la última despedida a don Alfonso Escandón Lara, conductor de trenes que trabajó para el Gobierno Federal en los tiempos de Ferrocarriles Nacionales y regresó una vez entregada la concesión a la compañía extranjera.

Sus compañeros lo recordaron como un conductor de trenes siempre fiel a su tarea, además de ser parte de un gremio ferrocarrilero que ya técnicamente había formado una familia.

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En redes sociales y en mensajes, sus compañeros lo recordaron como una persona de trayectoria destacada.

Familiares de don Alfonso Escandón dejaron el féretro expuesto a guardias de honor, y hubo palabras de despedida de sus compañeros, maquinistas de todas las locomotoras activaron los silbatos durante 15 minutos, como toque de duelo.