Destaca potosino en estudio de la Historia

Estudiante potosino obtuvo calificación de 10 o de 100 por ciento en su carrera profesional de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se convirtió en candidato a recibir la medalla “Gabino Barrera” que la institución otorga a sus egresados con el mejor desempeño.

Su investigación de tesina, con la que pretende titularse, versará sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, una recopilación histórica y una reflexión sobre los aprendizajes y lo que puede ocurrir con otros países que caigan en la polarización a ese extremo.

El estudiante Francisco Eduardo Naif Olivares, potosino que obtuvo uno de los promedios más altos en su carrera de Historia, asegura que desde un principio luchó contra todo motivo para bajar la calificación, se esmeró y siguió todas las condiciones del diseño curricular, hasta concluir sus estudios y lograr el promedio de excelencia.

A raíz de la conclusión de sus estudios, se acercó a uno de sus profesores asesores y consiguió diseñar una estrategia de investigación que le ha llevado incluso a entrevistar a personas directamente relacionadas, tal y como ocurrió con el vicealcalde de Jerusalén, Ariel N., judío sionista ultraortodoxo que ya le ha aportado elementos para la investigación y que incluso consideró de impacto para la cultura mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que para entrevistar al vicealcalde fue necesario basarse en un curso de periodismo que le permitió no entrar en juicios personales y solo escucharlo, de manera que le augura una aportación importante de datos a su proyecto de titulación.

Consideró que de este conflicto se tiene que aprender que tiene que haber una situación de aprendizaje, porque por ejemplo en su proceso de investigación.