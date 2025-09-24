logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Destaca SLP en el empleo formal: STPS

El funcionario resalta la estabilidad laboral y la creación de nuevas plazas de trabajo en la región.

Por Martín Rodríguez

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Destaca SLP en el empleo formal: STPS

El estado de San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional en la parte proporcional de la población que tiene un empleo formal, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.

Aseguró que San Luis Potosí es diferente, para el caso de los 59 municipios, según dijo, por condiciones de estabilidad laboral y paz.

Sin hablar de cifras, aseguró que en administraciones anteriores había mucho desempleo y se ha venido avanzando en la definición de nuevas plazas, como ya lo presumió la propia titular de la Secretaría del Trabajo federal.

Advirtió que San Luis Potosí ocupa el primer lugar a nivel nacional en empleo formal, según lo dice la propia dependencia federal similar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consideró que lo más favorecido en materia de empleo es la zona centro y en particular la ciudad capital, con independencia de que se ha venido descentralizando a las demás regiones.

Aseguró que están buscando la manera de que el empleo formal crezca también a otras regiones del Estado, y eso se espera de las inversiones que anuncien, a partir de que se han visto el gran número de proyectos que vendrán.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concentran 30 colonias la violencia de género
Concentran 30 colonias la violencia de género

Concentran 30 colonias la violencia de género

SLP

Rolando Morales

Mujeres mayores, niñas y niños, son las principales víctimas de esta situación

Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE
Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE

Homologación a maestros se quedó en anuncio: SEGE

SLP

Ana Paula Vázquez

Sheinbaum instruyó liberar el recurso federal necesario

La MSX deberá remediar el área de lixiviados
La MSX deberá remediar el área de lixiviados

La MSX deberá remediar el área de lixiviados

SLP

Martín Rodríguez

Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”
Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”

Panistas señalan, “claro que sí hay oposición”

SLP

Samuel Moreno

Responde a señalamientos del Gobernador, quien aseguró que no existe