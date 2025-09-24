Destaca SLP en el empleo formal: STPS

El estado de San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional en la parte proporcional de la población que tiene un empleo formal, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.

Aseguró que San Luis Potosí es diferente, para el caso de los 59 municipios, según dijo, por condiciones de estabilidad laboral y paz.

Sin hablar de cifras, aseguró que en administraciones anteriores había mucho desempleo y se ha venido avanzando en la definición de nuevas plazas, como ya lo presumió la propia titular de la Secretaría del Trabajo federal.

Advirtió que San Luis Potosí ocupa el primer lugar a nivel nacional en empleo formal, según lo dice la propia dependencia federal similar.

Consideró que lo más favorecido en materia de empleo es la zona centro y en particular la ciudad capital, con independencia de que se ha venido descentralizando a las demás regiones.

Aseguró que están buscando la manera de que el empleo formal crezca también a otras regiones del Estado, y eso se espera de las inversiones que anuncien, a partir de que se han visto el gran número de proyectos que vendrán.