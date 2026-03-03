Desvían agua de El Realito por estar fuera de norma; Interapas activa protocolo
El suministro no llegó a los tanques de distribución; el organismo aplica medidas en zonas abastecidas por ese sistema
El suministro proveniente del sistema El Realito fue desviado antes de llegar a los tanques de distribución, luego de detectarse que el agua se encontraba fuera de la norma oficial, informó el organismo operador Interapas.
A través de un aviso emitido el 2 de marzo de 2026, el organismo detalló que la empresa operadora determinó desviar el flujo para evitar que el líquido ingresara a la red.
Ante esta situación, Interapas activó su protocolo de atención en las zonas que dependen de este sistema, aunque no precisó el tiempo estimado para la normalización del servicio.
El sistema El Realito abastece principalmente a sectores de la capital potosina y parte de la zona metropolitana, por lo que la medida podría impactar en el suministro en diversas colonias.
Hasta el momento no se han informado los parámetros específicos que colocaron el agua fuera de norma ni el plazo estimado para restablecer el servicio.
