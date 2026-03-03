logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desvían agua de El Realito por estar fuera de norma; Interapas activa protocolo

El suministro no llegó a los tanques de distribución; el organismo aplica medidas en zonas abastecidas por ese sistema

Por Redacción

Marzo 03, 2026 08:35 a.m.
A
Desvían agua de El Realito por estar fuera de norma; Interapas activa protocolo

El suministro proveniente del sistema El Realito fue desviado antes de llegar a los tanques de distribución, luego de detectarse que el agua se encontraba fuera de la norma oficial, informó el organismo operador Interapas.

A través de un aviso emitido el 2 de marzo de 2026, el organismo detalló que la empresa operadora determinó desviar el flujo para evitar que el líquido ingresara a la red.

Ante esta situación, Interapas activó su protocolo de atención en las zonas que dependen de este sistema, aunque no precisó el tiempo estimado para la normalización del servicio.

El sistema El Realito abastece principalmente a sectores de la capital potosina y parte de la zona metropolitana, por lo que la medida podría impactar en el suministro en diversas colonias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento no se han informado los parámetros específicos que colocaron el agua fuera de norma ni el plazo estimado para restablecer el servicio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desvían agua de El Realito por estar fuera de norma; Interapas activa protocolo
Desvían agua de El Realito por estar fuera de norma; Interapas activa protocolo

Desvían agua de El Realito por estar fuera de norma; Interapas activa protocolo

SLP

Redacción

El suministro no llegó a los tanques de distribución; el organismo aplica medidas en zonas abastecidas por ese sistema

Tráfico intenso complica la mañana en la capital potosina
Tráfico intenso complica la mañana en la capital potosina

Tráfico intenso complica la mañana en la capital potosina

SLP

Redacción

Carga vehicular en Salvador Nava, carretera 57 y la Alameda; autoridades piden extremar precauciones

Frío al amanecer y hasta 33 grados por la tarde en SLP
Frío al amanecer y hasta 33 grados por la tarde en SLP

Frío al amanecer y hasta 33 grados por la tarde en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte bancos de niebla matutinos, rachas de viento en las cuatro regiones y probabilidad de lluvias

Se estancan los potosinos en pobreza
Se estancan los potosinos en pobreza

Se estancan los potosinos en pobreza

SLP

Jaime Hernández

Estudio establece que 66.1% de familias en San Luis Potosí no pudieron escapar de la carencia laboral en el último año