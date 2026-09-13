Detecta P.C. de Pozos tanques de gas dañados

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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos sigue detectando cilindros de gas L. P. en mal estado que, por ende, generan fugas de combustible en casas habitación, los cuales son comercializados por gaseras que, al parecer, no están siguiendo adecuadamente sus protocolos de calidad y seguridad.

La dependencia a cargo de Miguel Ángel Llanas Texon reporta, casi a diario, la atención de al menos un reporte ciudadano de fuga de gas de un tanque de gas L. P. de tipo domiciliario, aunque hay jornadas en las que se acude a tres o más auxilios de este tipo

Protección Civil retira los cilindros defectuosos y entrega una constancia al usuario para que éste acuda a la gasera involucrada a exigir la reposición del tanque por uno que opere en condiciones óptimas de seguridad.

Algunas personas que han comprado tanques en mal estado demandan que exista un convenio entre autoridades de este municipio y las de la capital para que, en ambos territorios, se pueda sancionar directamente a las empresas que están poniendo en riesgo a la población al entregar contenedores en mal estado.

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También consideran que el gobierno municipal debería hacer pública una lista de gaseras que están incurriendo en mala práctica para saber en qué empresas se puede confiar y en cuáles otras no.