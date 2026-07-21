logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan a 11 conductores ebrios durante operativo

Por Rubén Pacheco

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan a 11 conductores ebrios durante operativo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Entre el jueves y la madrugada de este lunes, se entregaron 11 conductores de automotores con aliento alcohólico a sus familiares, identificadas en los Puntos de Conducción Segura, informó, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino.

          Dijo que, al corroborar que las personas se encuentran alcoholizadas, el personal de Tránsito y Policía Vial se comunica vía telefónica con los parientes de las personas, a fin de que pasen por ellos a los dispositivos municipales, instalados en diferentes ubicaciones de la capital.

      Conminó a la población no publicar la ubicación de los puntos de verificación, porque el objetivo del operativo no tiene fines recaudatorios, sino preventivos ante cualquier posible accidente que derive en muertes o 

      daños materiales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


          "Que la gente no los haga mención en redes (...) seguimos generando las mismas llamadas a los familiares para que los conductores que ya resultaron con estado de ebriedad", expuso.

      En lo que va del 2026, la entidad potosina contabiliza más de 254 fallecimientos suscitados en accidentes en la vía pública, informó la semana pasada Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

      Expuso que la aplicación de alcoholímetros por parte de los gobiernos municipales ha permitido la disminución de siniestros en las calles, por ello, conminó a la ciudadanía evitar el consumo de alcohol cuando maneja un automotor u optar por movilizarse en taxi o carro de aplicación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PT debe revisar caso de negativa de registro: TEESLP
        PT debe revisar caso de negativa de registro: TEESLP

        PT debe revisar caso de negativa de registro: TEESLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Vivas Noyola acusó que el partido le impidió tomar parte en contienda interna

        Derogarían Ley Serrano en periodo extraordinario
        Derogarían Ley Serrano en periodo extraordinario

        Derogarían "Ley Serrano" en periodo extraordinario

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Podrían dejar sin efecto procesos basados en esos delitos, señala diputado Rubén Guajardo

        Perfiles | ¿Quiénes son los cuatro que van por la capital con el PAN?
        Perfiles | ¿Quiénes son los cuatro que van por la capital con el PAN?

        Perfiles | ¿Quiénes son los cuatro que van por la capital con el PAN?

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        Una senadora, dos diputados y un empresario buscan encabezar al PAN en la capital rumbo a 2027.

        Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes
        Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes

        Alerta PC por lluvia y granizada en la capital este lunes

        SLP

        Pulso Online

        Se recomienda no cruzar calles con corriente y evitar zonas encharcadas para prevenir accidentes