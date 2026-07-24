logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Anuncia alcaldía arreglo de avenida, pero no se concretó

Iban a rehabilitar la Av. Observatorio; tras un año, sigue pendiente

Por Samuel Moreno

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncia alcaldía arreglo de avenida, pero no se concretó
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A casi un año de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunciara la rehabilitación integral de la avenida Observatorio, una de las vialidades más extensas y transitadas del sur de la capital continúa presentando severo deterioro, con baches de gran tamaño, pavimento levantado y deficiente alumbrado público, condiciones que mantienen en riesgo a automovilistas, peatones y usuarios del transporte urbano.

      Cronología del caso

      Fue el 5 de agosto de 2025 cuando el edil informó que la obra iniciaría en los días siguientes como respuesta a las constantes peticiones de habitantes de la zona, quienes denunciaban el mal estado de la vialidad. El proyecto preveía no solo la rehabilitación del pavimento, sino también la revisión del sistema de alumbrado público para atender las fallas reportadas por los vecinos.

      Impacto en la comunidad

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, el panorama permanece prácticamente sin cambios. Los desperfectos se han agravado con la temporada de lluvias, pues los encharcamientos ocultan los baches y complican la circulación, provocando ponchaduras de neumáticos, daños mecánicos y una movilidad más lenta e insegura para quienes diariamente utilizan esta importante arteria.

      La avenida Observatorio conecta colonias como Arbolitos, Misión de Loreto y San Salvador con vialidades estratégicas como Salvador Nava Martínez, Periférico Oriente y avenida Salk.

      Vecinos y comerciantes de esa calle señalaron que, pese a los anuncios realizados hace casi un año, la vialidad continúa sin una intervención integral.

      Advirtieron que el deterioro afecta la actividad económica, incrementa el riesgo de accidentes y complica la movilidad diaria, por lo que insistieron en que las autoridades municipales retomen el proyecto y ejecuten la rehabilitación comprometida antes de que las condiciones de la avenida continúen empeorando.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA
        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        SLP

        Huasteca Hoy

        La mesa de negociaciones acordó pagos pendientes que se realizarán la próxima semana para cañeros

        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña
        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña

        De los Santos hace reuniones "ciudadanas"; niega andar en campaña

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        No obstante, destacó la importancia de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad en zona centro

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano
        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        SLP

        Rubén Pacheco

        Promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas
        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se aclara que mensajes privados no constituyen infracción y que expresar intención no es acto anticipado