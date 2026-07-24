Anuncia alcaldía arreglo de avenida, pero no se concretó

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A casi un año de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunciara la rehabilitación integral de la avenida Observatorio, una de las vialidades más extensas y transitadas del sur de la capital continúa presentando severo deterioro, con baches de gran tamaño, pavimento levantado y deficiente alumbrado público, condiciones que mantienen en riesgo a automovilistas, peatones y usuarios del transporte urbano.

Cronología del caso

Fue el 5 de agosto de 2025 cuando el edil informó que la obra iniciaría en los días siguientes como respuesta a las constantes peticiones de habitantes de la zona, quienes denunciaban el mal estado de la vialidad. El proyecto preveía no solo la rehabilitación del pavimento, sino también la revisión del sistema de alumbrado público para atender las fallas reportadas por los vecinos.

Impacto en la comunidad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el panorama permanece prácticamente sin cambios. Los desperfectos se han agravado con la temporada de lluvias, pues los encharcamientos ocultan los baches y complican la circulación, provocando ponchaduras de neumáticos, daños mecánicos y una movilidad más lenta e insegura para quienes diariamente utilizan esta importante arteria.

La avenida Observatorio conecta colonias como Arbolitos, Misión de Loreto y San Salvador con vialidades estratégicas como Salvador Nava Martínez, Periférico Oriente y avenida Salk.

Vecinos y comerciantes de esa calle señalaron que, pese a los anuncios realizados hace casi un año, la vialidad continúa sin una intervención integral.

Advirtieron que el deterioro afecta la actividad económica, incrementa el riesgo de accidentes y complica la movilidad diaria, por lo que insistieron en que las autoridades municipales retomen el proyecto y ejecuten la rehabilitación comprometida antes de que las condiciones de la avenida continúen empeorando.