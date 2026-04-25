Detienen venta de un terreno de la alcaldía

Un juez federal otorgó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 474/2026, con lo que se detiene cualquier intento de venta o enajenación del predio conocido como Bosque Urbano Puerta de Piedra por parte del Ayuntamiento de la capital.

Resolución judicial y efectos sobre el predio

La resolución, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito, ordena mantener las condiciones del terreno, tal como se encontraban antes del acuerdo de Cabildo del 11 de febrero de 2026. En la práctica, esto implica que, aún cuando el predio hubiera sido subastado, la operación de compraventa no puede concretarse, ni realizarse cambios en la posesión o uso del suelo mientras el juicio continúe.

Contexto del proceso y acciones del Ayuntamiento

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Este caso se enmarca en el proceso impulsado por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que aprobó la desincorporación y posterior subasta de 18 predios municipales con el argumento de fortalecer las finanzas públicas y obtener recursos para obras y proyectos urbanos, la cual finalmente se concretó con la subasta de 13 predios.