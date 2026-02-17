Deudores de pensión alimentaria no pagan

El Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas enfrenta serias deficiencias: su inscripción es tardada, no es público y carece de sanciones efectivas, lo que limita su funcionamiento y su impacto real para garantizar el pago de pensiones alimenticias. Así lo señaló la diputada de Morena Gabriela López Torres.

Gabriela López denuncia deficiencias en padrón alimentario estatal

López Torres afirmó que, aunque el padrón existe formalmente, el proceso de registro no ha sido eficiente y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones alimentarias decretadas por los tribunales. Por ello, impulsará una iniciativa para transparentar el sistema y hacerlo más eficaz.

"La intención es que este padrón sea público y funcione de manera efectiva, como ocurre en Oaxaca, que mantiene su registro estatal vigente aunque exista el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias", subrayó la legisladora.

Solicitan audiencia para analizar padrón deudoras alimentarias

La diputada también informó que solicitó una audiencia con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Anahí Zarazúa Martínez, para analizar la operatividad del padrón y la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Aseguró que la Comisión de Segunda Justicia del Congreso abordará la iniciativa en beneficio de la infancia potosina.