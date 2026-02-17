logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Deudores de pensión alimentaria no pagan

El padrón debería ser público para funcionar efectivamente

Por Samuel Moreno

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Deudores de pensión alimentaria no pagan

El Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas enfrenta serias deficiencias: su inscripción es tardada, no es público y carece de sanciones efectivas, lo que limita su funcionamiento y su impacto real para garantizar el pago de pensiones alimenticias. Así lo señaló la diputada de Morena Gabriela López Torres.

Gabriela López denuncia deficiencias en padrón alimentario estatal

López Torres afirmó que, aunque el padrón existe formalmente, el proceso de registro no ha sido eficiente y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones alimentarias decretadas por los tribunales. Por ello, impulsará una iniciativa para transparentar el sistema y hacerlo más eficaz.

"La intención es que este padrón sea público y funcione de manera efectiva, como ocurre en Oaxaca, que mantiene su registro estatal vigente aunque exista el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias", subrayó la legisladora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Solicitan audiencia para analizar padrón deudoras alimentarias

La diputada también informó que solicitó una audiencia con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Anahí Zarazúa Martínez, para analizar la operatividad del padrón y la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Aseguró que la Comisión de Segunda Justicia del Congreso abordará la iniciativa en beneficio de la infancia potosina.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I
    Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I

    Más de 100 jóvenes participan en Mercadito Emprendedor en Tangamanga I

    SLP

    Redacción

    El evento reunió a emprendedores locales con venta de alimentos, ropa, joyería y más.

    SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez
    SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

    SLP será sede del Infomatrix Iberoamericano por primera vez

    SLP

    Redacción

    Copocyt confirma que SLP será sede del encuentro internacional de robótica, software y ciencias aplicadas

    Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí
    Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

    Habrá juramento a la Bandera en la Arena Potosí

    SLP

    Redacción

    Más de 4 mil estudiantes participarán en la ceremonia

    217 parejas se casan en Plaza de Armas
    217 parejas se casan en Plaza de Armas

    217 parejas se casan en Plaza de Armas

    SLP

    Redacción

    Ceremonia "Da el sí con la Familia" reunió a contrayentes de la capital, La Pila y Bocas