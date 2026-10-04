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Arreglo de El Realito costaría 200 mdp

La estimación inicial contempla sustituir 13 kilómetros del acueducto

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Arreglo de El Realito costaría 200 mdp
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      Reponer un tramo de 13 kilómetros de la tubería de El Realito podría costar hasta 200 millones de pesos, debido a las fallas técnicas que registra la infraestructura en el municipio de Tierra Nueva por las presiones que genera la caída desde la planta potabilizadora.

      Conagua estima costo y alcance de la sustitución

      El delegado de Conagua en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo, calculó que sustituir ese tramo tendría un costo de entre 160 y 200 millones de pesos, aunque reconoció que se trata de una estimación preliminar y que todavía no existe un monto definitivo.

      La referencia para calcular el costo es el ducto de El Peaje, obra que actualmente representa 104 millones de pesos. González Castillo precisó que esa infraestructura es de menores dimensiones y que su inversión también contempla trabajos en la obra de toma y el cambio de la cortina de El Peaje.

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      Proyecto técnico y plan estatal para la tubería

      La Comisión Estatal del Agua (CEA) es la encargada de elaborar el proyecto técnico para definir la sustitución de los 13 kilómetros. De acuerdo con González Castillo, la intención es que pueda presentarse este mismo año para su validación y posteriormente ser propuesto por el Gobierno del Estado dentro de los proyectos prioritarios del Plan Hídrico Nacional.

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      La posible sustitución llega después de años de interrupciones recurrentes en el suministro de El Realito, sistema que abastece a parte de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Por ahora, el costo de hasta 200 millones de pesos es únicamente una estimación: falta el proyecto técnico que determine la intervención y su inversión final.

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