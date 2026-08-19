Dice Ceepac que ya ha recibido 17 denuncias
Violencia de Género y actos anticipados de campaña, las causas
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Seis denuncias por Violencia Política de Género y ocho por actos anticipados de campaña forman parte de los 17 asuntos que ha recibido el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) durante 2026.
El organismo electoral reportó que, hasta este 18 de agosto, también se ha presentado una denuncia por vulneración a los principios de equidad y legalidad, una relacionada con juntas de participación ciudadana y otra por violaciones graves a la normativa electoral.
De los 17 expedientes, 13 ya fueron concluidos y cuatro siguen en proceso de atención. Uno de estos últimos corresponde a un señalamiento por violencia política de género y los otros tres a presuntos actos anticipados. En estos casos, la Coordinación de Quejas y Denuncias lleva a cabo las diligencias previstas en la legislación electoral.
En cuanto a la vía mediante la que fueron atendidas las denuncias, 14 corresponden a Procedimientos Sancionadores Especiales y tres a Cuadernos de Antecedentes.
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A su vez, la denuncia presentada por Somos México contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presuntos actos anticipados de campaña los días 9 y 10 de julio, en San Luis Potosí y Ciudad Valles, ya fue remitida al Ceepac. El recurso fue recibido inicialmente por la Delegación del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el periodo vacacional del organismo estatal y enviado este martes al Consejo para continuar con
su trámite.
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