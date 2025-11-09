Dice la AMPI que sí participará en el Buen Fin

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí anunció que participará activamente en la edición 2025 de El Buen Fin, ofreciendo diversas promociones y beneficios para quienes buscan adquirir una vivienda, desde interés social hasta alta residencia.

Olga Espitia Lanuza, presidenta de la AMPI, informó que varios desarrolladores y constructores afiliados ya preparan atractivas ofertas que incluyen descuentos en el valor total de las propiedades, beneficios en los costos de escrituración y avalúos gratuitos en algunos casos.

“Tenemos parte de constructores y desarrolladores anunciando ofertas muy interesantes, desde descuentos importantes en el valor de la vivienda, hasta beneficios en escrituras o avalúos. En algunos casos incluso se estará regalando el avalúo, dependiendo del tipo de propiedad”, detalló Espitia Lanuza.

La líder inmobiliaria señaló que, aunque no todos los asociados se anunciarán de manera formal, la mayoría aprovechará la oportunidad de impulsar el sector durante este fin de semana largo, por lo que invitó a la población a acercarse a los miembros de la AMPI para conocer las promociones disponibles.

Explicó que los descuentos más atractivos suelen encontrarse en viviendas ya terminadas, debido a que los desarrolladores buscan liberar inventario, aunque también habrá promociones en proyectos en preventa.

“Vale muchísimo la pena aprovechar este Buen Fin 2025, porque habrá opciones para todos los presupuestos: desde vivienda de interés social hasta residencias de alto nivel y terrenos. Es una gran oportunidad para invertir en patrimonio”, agregó Espitia Lanuza.

De acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), el sector inmobiliario en el país podría registrar un incremento del 8 % en la colocación de créditos hipotecarios durante el último trimestre del año, impulsado precisamente por las promociones derivadas de El Buen Fin y por la estabilidad en las tasas de interés.