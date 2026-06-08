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Dice Sefin que dio respuesta de lo recaudado por el ISEC

La asociación Cambio de Ruta, afirma que esta información no es congruente

Por Rubén Pacheco

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Dice Sefin que dio respuesta de lo recaudado por el ISEC
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      Se ha dado respuesta a las solicitudes de Cambio de Ruta para conocer información sobre la recaudación y destino del impuesto sobre emanaciones contaminantes (ISEC), afirmó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

      Afirmó lo anterior al ser cuestionada sobre el amparo tramitado por la asociación civil para que la Sefin, transparente dichos datos, dado que la información entregada hasta el momento no ha sido congruente, ni adecuada.

      García Vidal sostuvo que la remisión informativa se ha dado en colaboración  de la Sefin con las Secretarías de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y Desarrollo Económico (Sedeco).

      "Se les han contestado todas sus preguntas (...) Todas (las respuestas sobre el impuesto ambiental) se las hemos dado en mesas de trabajo (...) es muy fácil publicar: ´no me la han dado´,  ¿y dónde está la contrarréplica?", cuestionó la funcionaria estatal.

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      En su lugar, reveló que diversas compañías se han amparado para no cubrir el gravamen, aprobado por el Congreso del Estado el 14 de diciembre del 2023 -y que se postergó por varios años por la inconformidad de la iniciativa privada-.

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