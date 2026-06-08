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DIF Municipal celebra a las familias, la gran fuerza de SLP Capital

La Presidenta del DIF Estela Arriaga y el Alcalde Galindo encabezan convivencia

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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DIF Municipal celebra a las familias, la gran fuerza de SLP Capital
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      Más de 500 familias participaron en la celebración del Día de la Familia organizada por el Sistema Municipal DIF, en un encuentro que reunió a colaboradoras y colaboradores, integrantes de empresas socialmente responsables que han obtenido el Distintivo Balance Trabajo-Familia, estrategia impulsada por el Gobierno de la Capital para promover entornos laborales más humanos y fortalecer el bienestar de las familias potosinas.

      Al dar la bienvenida, la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, reconoció a las empresas que han asumido el compromiso de colocar a las personas y a sus familias en el centro de sus decisiones. Señaló que fortalecer los vínculos familiares es una tarea que requiere la participación de todos los sectores, ya que detrás de cada trabajador existe una historia, un hogar y personas que dependen de su bienestar. "Este encuentro es una oportunidad para convivir, fortalecer nuestros lazos y generar mejores condiciones para las familias potosinas", expresó.

      Por su parte, el alcalde Enrique Galindo destacó que una ciudad no sólo se construye con infraestructura y servicios, sino también fortaleciendo a las familias. Subrayó que el Distintivo Balance Trabajo-Familia busca precisamente que madres, padres e hijos tengan más oportunidades para convivir, compartir tiempo de calidad y construir relaciones más sólidas, al considerar que muchas de las problemáticas sociales pueden atenderse desde hogares más unidos y presentes.

      Durante la jornada, las familias disfrutaron de actividades recreativas, dinámicas de integración y servicios municipales, además de espacios como el Mercadito Inclusivo y la Ruta de la Salud 3.0. El Gobierno de la Capital y el DIF Municipal reafirmaron su compromiso de seguir impulsando programas que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y familiar, convencidos de que una sociedad más fuerte comienza en hogares más felices y unidos.

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