Dignificaré el trabajo legislativo: Sara Rocha Medina

Presidenta de la Directiva se compromete a colaborar con fuerzas políticas

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
La presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Ma. Sara Rocha Medina, reiteró su compromiso por dignificar el trabajo del Poder Legislativo, poniendo todo el esfuerzo, empeño y voluntad para entregar resultados con la colaboración de todas las fuerzas políticas.

“San Luis Potosí nos necesita. San Luis Potosí merece un mejor Congreso y mejores acuerdos para poder caminar y transitar por el bien de los potosinos, por el bien de nuestras familias; necesitamos darle a los potosinos lo que se merecen, porque estamos incluidos en esta gran sociedad”, añadió la legisladora.

Aseguró que “pondré todo mi empeño, toda mi voluntad, toda mi capacidad para lograr resultados y no solamente conducir la Directiva, sino trabajar en unidad porque somos institucionales. Toda mi vida  he sido institucional, soy gente de instituciones, he respetado todas las instituciones por donde he pasado, he sido secretaria y  vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con una conducción totalmente apartidista”.

La diputada Sara Rocha añadió que “honraré eso, lo haré con toda mi voluntad, mi capacidad y mi responsabilidad. El día que tenga que debatir algún tema, lo voy a hacer en tribuna, si es una iniciativa o un tema que me toque presentar, y lo haré con toda responsabilidad, eso no se puede quedar de lado”.

Hizo el compromiso de atender los temas pendientes en el Congreso del Estado, por lo que ya se encuentra en comunicación con el secretariado técnico de comisiones, para establecer el diagnóstico de los asuntos turnados y darles seguimiento en este Periodo Ordinario de Sesiones.

